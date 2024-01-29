Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Листи, фото та свідчення з часів німецької окупації: у Києві відкрили виставку, присвячену пам’яті жертв Голокосту

Листи, фото та свідчення з часів німецької окупації: у Києві відкрили виставку, присвячену пам’яті жертв Голокосту

29 січня, 2024 понедiлок
13:50
Культура На фото: виставка "Документи та долі"

До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту в Києві відкрилась виставка "Документи та долі", на якій представлені документи, що повертають імена жертв нацизму

Про це повідомили організатори виставки.

26 вересня в Музеї історії міста Києва відкрилася виставка "Документи та долі", присвячена пам’яті жертв Голокосту. Організаторами стали меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" за підтримки Міністерства закордонних справ України та Державної архівної служби України. Виставка триватиме до 11 лютого, вхід на неї вільний. 

"На виставці "Документи і долі" представлені документи, які повертають імена жертв нацизму. Це дуже важливо, адже поки ми не відновимо імена всіх жертв, не зробимо відомими усі злочини, не можна бути впевненими, що такі катастрофи не повторяться", — зазначив Анатолій Хромов, голова Державної архівної служби України.

Експозиція відтворює історичний контекст трагедії Бабиного Яру, спираючись на унікальні архівні матеріали з колекції меморіального центру: листи, фотографії, свідчення, що документують період німецької окупації Києва, розстрілів євреїв у Бабиному яру та події наступних років. Через особисті історії українських євреїв, що загинули в Голокості, або вижили і стали відомими світові, виставка розповідає складну долю людей у часи панування двох тоталітарних режимів.

На фото: виставка "Документи та долі"

Фото: надані пресслужбою

У виставці використано оригінальні документи з українських архівів, що були внесені до міжнародного реєстру програми "Пам’ять світу" ЮНЕСКО та представлені в онлайн-архіві меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". 

"Одним із найважливіших напрямків нашої діяльності є оцифрування архівів, а онлайн-архів меморіального центру вже налічує понад 4 мільйони документів XX сторіччя. Ми вдячні нашим партнерам, що спільно можемо робити внесок у збереження колективної пам’яті", — прокоментував генерального директора меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Олексій Макухін.

Як зазначила директорка Музею історії міста Києва Діана Попова, Бабин Яр став місцем трагедії не тільки єврейського народу, а й місцем трагедії всього світу.

"Увесь світ, говорячи "Ніколи знов", не зміг запобігти трагедії геноциду українського народу, що відбувається сьогодні через вторгнення Росії в Україну. Музей історії міста Києва завжди готовий долучатись до просвітництва, досліджувати і демонструвати нові архівні матеріали, що роблять нашу строкату історію більш зрозумілою", — додала вона.

Відкриття виставки "Документи та долі" відбулося напередодні Міжнародного дня памʼяті жертв Голокосту, 27 січня. Саме цього дня 1945 року бійці Першого Українського фронту розпочали звільнення нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. Під час Другої світової війни внаслідок Голокосту загинули понад 6 мільйонів євреїв, з яких – 1,5 мільйона вбили на території окупованої України.


 

Теги:
геноцид
Читайте також:
Імператор Олександр I у дворі будинку Талейрана в Парижі
Автор Олексій Мустафін
26 січня, 2024 п'ятниця
Культур-дилери
Найбільший круїзний лайнер у світі
28 січня, 2024 неділя
У перший рейс вирушив найбільший у світі круїзний лайнер: екологи попередили, що це "крок у неправильному напрямку"
Північна Корея
26 січня, 2024 п'ятниця
Поки всі говорять про можливий напад на Тайвань, більш реалістичним є зіткнення двох Корей, - Чалий
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.73
    Купівля 37.73
    Продаж 38.33
  • EUR
    Купівля 40.99
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
29 січня
15:15
У Криму росіяни намагаються використовувати "гради" для відбиття атак морських дронів, - "Атеш"
15:11
перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
У РФ подекуди відключають мобільний інтернет, імовірно - через поїздки Путіна та побоювання дронів, - росЗМІ
14:58
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_2401
Ворог значно активізувався в районі Первомайського і готує нові штурми під Авдіївкою, - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький
14:50
Віктор Орбан
В Орбана заявили про готовність Угорщини піти на компроміс щодо допомоги Україні на €50 млрд від ЄС
14:38
Ексклюзив
Павло Клімкін
У нас із Заходом може бути або одна стратегія, або жодної, дискусія залежатиме від внутрішньої політики у США, - Клімкін
14:28
Володимир Зеленський
Допомога від ЄС, бойові дії та оборонні потреби України: Зеленський поговорив із прем'єром Греції Міцотакісом
14:22
Революція гідності, беркут
Нищили зброю, з якої вбито 48 майданівців і поранено ще 90: екскомандирам "Беркута" оголосили нові підозри
14:15
Латвійська депутатка Європарламенту Тетяна Жданок
Латвійська депутатка Європарламенту Жданок щонайменше 20 років співпрацювала з ФСБ, - розслідування
14:09
Ексклюзив
Андрій Рева
"Шмигаль дуже серйозно підставив президента Зеленського": ексміністр соцполітики Рева про відключення боржників від житлово-комунальних послуг
14:02
OPINION
Євген Спірін
Щоб нормально мобілізуватись, подумайте, куди ви хочете
13:55
гривня тисяча гривень
Для стимулювання повернення з-за кордону: уряд призначив допомогу двом категоріям українців
13:49
Дональд Трамп
Ми стоїмо на порозі Третьої світової війни, - Трамп заявив, що вважає Байдена винним в атаці Ірану
13:39
До Києва прибули генеральні інспектори зі США
Перевірятимуть надану Україні допомогу: до Києва прибули генеральні інспектори зі США
13:28
дощ, зима, осінь, киця
Вночі морози, вдень сонце: Наталка Діденко розповіла про погоду до початку лютого і коли чекати на опади
13:27
Андрій Юсов
У ГУР заявили, що новий обмін полоненими з Росією може відбутися найближчим часом
13:20
Муза Федеріко Фелліні італійська акторка Сандра Міло померла у віці 90 років
13:10
Інтерв’ю
Павел Коваль прибув на фронт й долучився до передачі техніки ЗСУ
Якою буде участь Польщі у відбудові України, — представник польського уряду Павел Коваль
13:06
Південна Корея
Південна Корея допоможе Україні відновити дамбу, підрив якої зірвав наступ окупантів на Київ
13:05
Ексклюзив
Жодної утилізації репродуктивних клітин без згоди пацієнта: нардепка Дмитрієва щодо законопроєкту про біологічне батьківство
12:55
Джеймс Ставрідіс
Ексголовком НАТО в Європі Ставрідіс заявив, що Україна та РФ можуть почати переговори до кінця 2024 року
12:48
на фото наслідки обстрілу Нікополя
РФ ударила по Нікополю з артилерії: поранено двох юнаків
12:35
долари
З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від міжнародних партнерів близько $73,7 млрд
12:22
Сіярто приїхав до України та зустрівся з Кулебою і Єрмаком
12:04
OPINION
Юрій Богданов
Про план війни реальний і вигаданий
12:02
Марина Безрукова очолила "Агенцію оборонних закупівель"
Директором Агенції оборонних закупівель призначили екскерівницю ланцюгів постачань Укренерго Безрукову
11:53
Ексклюзив
Місце катастрофи російського літака Іл-76
Авіаексперт Романенко про падіння Іл-76 у РФ: схоже, що був збитий ракетою, але це можна було сфальсифікувати
11:47
Путін
Путіна зареєстрували кандидатом у президенти РФ
11:37
На фото: "Порцелянова війна"
Українсько-американський фільм про митців на війні отримав Гран-прі на "Санденс"
11:30
Укрпошта випустить марку до свого 30-річчя
Укрпошта представила марку до свого 30-річчя, присвячену поштовикам
11:22
відключення електроенергії
В Україні через бойові дії знеструмлено 346 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 29 січня
11:18
Огляд
світ, міжнародний огляд
Корупція на закупівлі снарядів, декларація Зеленського, та чому зникають надії на перемогу. Акценти світових ЗМІ 29 січня
10:59
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог починає використовувати найбільш застарілі запаси гармат, - Згурець
10:54
Габріелюс Ландсбергіс
Очільник МЗС Литви Ландсбергіс: єдиний спосіб зупинити Путіна - виграти війну в Україні
10:47
Оновлено
Нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у російському Ярославлі
В Ярославлі дрон атакував один із найбільших нафтопереробних заводів на території РФ
10:34
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Жеваго: Всі готові платити податки, але розуміючи, що ці податки витрачаються чесно і не корупційно
10:33
Огляд
Юрген Клопп
Відставки Клоппа і Хаві та кінець панування Джоковича. Головні новини світового спорту за тиждень
10:24
Володимир Зеленський
"Просто гуляти нема можливості": Зеленський поділився, де і коли займається спортом
10:23
Зеленський
Усі гроші, які йшли на підтримку українців, залишались за кордоном, - Зеленський про підтримку біженців з України в Німеччині
10:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
10:07
Зеленський виступив на засіданні Генасамблеї ООН
Зеленський: Сильні країни не зробили майже нічого, щоб в Україні не було повномасштабної війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV