Листи, фото та свідчення з часів німецької окупації: у Києві відкрили виставку, присвячену пам’яті жертв Голокосту

Про це повідомили організатори виставки.

26 вересня в Музеї історії міста Києва відкрилася виставка "Документи та долі", присвячена пам’яті жертв Голокосту. Організаторами стали меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" за підтримки Міністерства закордонних справ України та Державної архівної служби України. Виставка триватиме до 11 лютого, вхід на неї вільний.

"На виставці "Документи і долі" представлені документи, які повертають імена жертв нацизму. Це дуже важливо, адже поки ми не відновимо імена всіх жертв, не зробимо відомими усі злочини, не можна бути впевненими, що такі катастрофи не повторяться", — зазначив Анатолій Хромов, голова Державної архівної служби України.

Експозиція відтворює історичний контекст трагедії Бабиного Яру, спираючись на унікальні архівні матеріали з колекції меморіального центру: листи, фотографії, свідчення, що документують період німецької окупації Києва, розстрілів євреїв у Бабиному яру та події наступних років. Через особисті історії українських євреїв, що загинули в Голокості, або вижили і стали відомими світові, виставка розповідає складну долю людей у часи панування двох тоталітарних режимів.

Фото: надані пресслужбою

У виставці використано оригінальні документи з українських архівів, що були внесені до міжнародного реєстру програми "Пам’ять світу" ЮНЕСКО та представлені в онлайн-архіві меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

"Одним із найважливіших напрямків нашої діяльності є оцифрування архівів, а онлайн-архів меморіального центру вже налічує понад 4 мільйони документів XX сторіччя. Ми вдячні нашим партнерам, що спільно можемо робити внесок у збереження колективної пам’яті", — прокоментував генерального директора меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Олексій Макухін.

Як зазначила директорка Музею історії міста Києва Діана Попова, Бабин Яр став місцем трагедії не тільки єврейського народу, а й місцем трагедії всього світу.

"Увесь світ, говорячи "Ніколи знов", не зміг запобігти трагедії геноциду українського народу, що відбувається сьогодні через вторгнення Росії в Україну. Музей історії міста Києва завжди готовий долучатись до просвітництва, досліджувати і демонструвати нові архівні матеріали, що роблять нашу строкату історію більш зрозумілою", — додала вона.

Відкриття виставки "Документи та долі" відбулося напередодні Міжнародного дня памʼяті жертв Голокосту, 27 січня. Саме цього дня 1945 року бійці Першого Українського фронту розпочали звільнення нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. Під час Другої світової війни внаслідок Голокосту загинули понад 6 мільйонів євреїв, з яких – 1,5 мільйона вбили на території окупованої України.



