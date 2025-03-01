ЛітМузей у Харкові постраждав внаслідок атаки дронів

Про це пише місцеве медіа "Накипіло".

Внаслідок нічної атаки дронів у ніч на 1 березня у Харкові вибухова хвиля пошкодила ЛітМузей, що протягом трьох років "протримався" неушкодженим.

БпЛА впав на вулицю Мистецтв. Постраждали також будинки на сусідній вулиці Багалія, зокрема будівля ЛітМузею.

Читайте також: РФ у ніч на 1 березня запустила БПЛА по Україні: в Одесі є загибла людина, у Харкові 12 постраждалих, серед яких діти

"У нас вибито декілька вікон на першому поверсі, на другому поверсі - два. Посипалась стеля в кімнаті експозиційного залу, в якій на цей час перебуває виставка "Іменем міста". Сьогодні ми її прибрали. Також посипалася стеля в декількох робочих кабінетах, де безпосередньо працює команда", - повідомила менеджерка ЛітМузею Влада Дерманська.

Також вона додала, що експозицію не зачипило, і команда не постраждала, оскільки в будівлі нікого не було.

Менеджерка подякувала всім людям, які прийшли допомогти. "Було багато охочих допомогти, тому ми доволі швидко все привели до ладу, наскільки це зараз можливо", - сказала вона.

Харків‘яни всю ніч наводили лад після влучань БПЛА в центрі міста.



Відео: Павло Пахоменко pic.twitter.com/lMjTL9Whuv — Накипіло. Харків (@nakypiloua) March 1, 2025