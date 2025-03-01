ЛітМузей у Харкові постраждав внаслідок атаки дронів
Ворожий БпЛА пошкодив будівлю Літературного музею у Харкові вперше за три роки повномасштабної війни
Про це пише місцеве медіа "Накипіло".
Внаслідок нічної атаки дронів у ніч на 1 березня у Харкові вибухова хвиля пошкодила ЛітМузей, що протягом трьох років "протримався" неушкодженим.
БпЛА впав на вулицю Мистецтв. Постраждали також будинки на сусідній вулиці Багалія, зокрема будівля ЛітМузею.
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"У нас вибито декілька вікон на першому поверсі, на другому поверсі - два. Посипалась стеля в кімнаті експозиційного залу, в якій на цей час перебуває виставка "Іменем міста". Сьогодні ми її прибрали. Також посипалася стеля в декількох робочих кабінетах, де безпосередньо працює команда", - повідомила менеджерка ЛітМузею Влада Дерманська.
Також вона додала, що експозицію не зачипило, і команда не постраждала, оскільки в будівлі нікого не було.
Менеджерка подякувала всім людям, які прийшли допомогти. "Було багато охочих допомогти, тому ми доволі швидко все привели до ладу, наскільки це зараз можливо", - сказала вона.
- Внаслідок російського обстрілу селища Ківшарівка Куп'янської громади на Харківщині, що стався вранці 1 березня, спалахнув дев'ятиповерховий будинок.
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