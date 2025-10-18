Лобода виступила на весіллі футболіста Хайкіна, що "пишається російським паспортом", - блогер

Фрагмент відео з виступу поширив український шоубіз-блогер Борис Беспалов.

Хайкін — спортсмен, який "пишається російським паспортом".

Микита Хайкін, воротар норвезького клубу "Будьо-Глімт", й надалі публічно позиціонує себе як представника юнацької та молодіжної збірних Росії, у складі яких він грав у 2010-их роках. Й це попри наявність британського та ізраїльського громадянств, зазначає Беспалов.

За його словами, співачка намагалася приховати свою участь у приватному заході.

Сама ж співачка виступ на весіллі Хайкіна наразі не коментувала.

Світлана Лобода та її скандали

Світлана Лобода після 2014 року, продовжувала виступати в Росії та підігравати антиукраїнській пропаганді. Повномасштабну війну вона зустріла у Москві та згодом повернулась до України. Артистка зробила вже чимало спроб реабілітуватися, але більшість з них була безрезультатною.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, співачка, яка до 2022 року виконувала російськомовні пісні та будувала кар’єру в країні-агресорі, заявила про перехід на україномовну творчість. Вона випустила альбом в березні 2023 року "Made in U", у якому, втім, залишилися й композиції російською. За словами артистки, це пов’язано з тим, що її аудиторія "вже давно виходить за межі України".

22 травня 2023 року Світлана Лобода знову опинилася в центрі скандалу. Київський заклад "Osocor Residence" анонсував концерт української співачки Світлани Лободи заради збору коштів для лор-відділення Охматдиту, утім у лікарні про її виступ нічого не чули.

16 жовтня 2023 року співачка виступила на приватному заході у Дубаї для громадянки Казахстану, вийшовши на одну сцену з росіянами.