Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Культура Лобода виступила на весіллі футболіста Хайкіна, що "пишається російським паспортом", - блогер

Лобода виступила на весіллі футболіста Хайкіна, що "пишається російським паспортом", - блогер

Адріана Муллаянова
18 жовтня, 2025 субота
23:41
Культура Світлана Лобода

Українська співачка Світлана Лобода опинилася у центрі скандалу після виступу на весіллі футболіста Микити Хайкіна, що відбулося у Франції. Під час святкування артистка виконала свій відомий хіт "40 градусов"

Зміст

Фрагмент відео з виступу поширив український шоубіз-блогер Борис Беспалов.

Хайкін — спортсмен, який "пишається російським паспортом".

Микита Хайкін, воротар норвезького клубу "Будьо-Глімт", й надалі публічно позиціонує себе як представника юнацької та молодіжної збірних Росії, у складі яких він грав у 2010-их роках. Й це попри наявність британського та ізраїльського громадянств, зазначає Беспалов.

За його словами, співачка намагалася приховати свою участь у приватному заході.

Сама ж співачка виступ на весіллі Хайкіна наразі не коментувала.

Світлана Лобода та її скандали

Світлана Лобода після 2014 року, продовжувала виступати в Росії та підігравати антиукраїнській пропаганді. Повномасштабну війну вона зустріла у Москві та згодом повернулась до України. Артистка зробила вже чимало спроб реабілітуватися, але більшість з них була безрезультатною.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, співачка, яка до 2022 року виконувала російськомовні пісні та будувала кар’єру в країні-агресорі, заявила про перехід на україномовну творчість. Вона випустила альбом в березні 2023 року "Made in U", у якому, втім, залишилися й композиції російською. За словами артистки, це пов’язано з тим, що її аудиторія "вже давно виходить за межі України".

22 травня 2023 року Світлана Лобода знову опинилася в центрі скандалу. Київський заклад "Osocor Residence" анонсував концерт української співачки Світлани Лободи заради збору коштів для лор-відділення Охматдиту, утім у лікарні про її виступ нічого не чули. 

16 жовтня 2023 року співачка виступила на приватному заході у Дубаї для громадянки Казахстану, вийшовши на одну сцену з росіянами.  

Теги:
Новини
Спорт
Україна
Росія
Футбол
музика
Франція
Ізраїль
Шоу-бізнес
скандал
Норвегія
Війна з Росією
колаборанти
Читайте також:
Виступ Дональда Трампа в Ер-Ріяді
Автор Вікторія Литвин
16 жовтня, 2025 четвер
Трамп створює фонд перемоги України, який фінансуватиметься за підтримки Китаю
погода, опади, дощь
Автор Марія Науменко
17 жовтня, 2025 п'ятниця
Різке похолодання, дощі, а подекуди можливий мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
Трамп і Зеленський
Автор Марія Музиченко
18 жовтня, 2025 субота
Гарантії безпеки, Tomahawk, територіальне питання: результати зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі
Київ
+8.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 48.41
    Продаж 49.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
19 жовтня
00:42
Оновлено
Вбитий у Дубліні вихідцем з Сомалі українець Вадим Давиденко
Мріяв займатися кібербезпекою та допомагати Україні: ким був вбитий сомалійцем в Ірландії український юнак Вадим Давиденко
00:27
Джозефіна Джексон у рекламі компанії "Ковальська"
Виробника бетона оштрафували за рекламу із Джозефіною Джексон, - ЗМІ
00:03
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація у ніч на 19 жовтня
00:00
Дональд Трамп
"США не потерплять наркотерористів": Трамп повідомив про знищення підводного човна, який перевозив наркотики
2025, субота
18 жовтня
23:54
трамп путін
Путін у розмові з Трампом знову просив увесь Донбас в обмін на ТОТ Запоріжжя й Херсонщини, - Wasingfton Post
23:30
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп і Сі Цзіньпін можуть спільно примусити Путіна до перемир'я, - Портников
23:28
Польські прикордонники знайшли тунель на кордоні з Білоруссю
22:44
Трамп та Керолайн Левітт на борту президентського лайнера
Чому Трамп пропонує Україні та РФ "визнати реалії на полі бою просто зараз": що каже речниця Білого дому
22:40
Оновлено
РФ вперше завдала удару КАБом по місту Лозова на Харківщині: 6 людей постраждали
22:38
Ексклюзив
Віталій Портников
Мирної угоди між Україною та РФ не буде ще довго, - Портников
22:33
Від початку доби на фронті відбулося 116 боїв, найгарячіше - на Покровському напрямку
22:17
У Черкасах дві церкви досі залишаються під контролем Московського патріархату, - капелан
21:40
Речниця президентської адміністрації США Керолайн Левітт
"Твоя мама обрала": як прессекретарка Трампа Левітт відповіла на запитання про те, чому зустріч з Путіним буде у Будапешті, де 94-го Україну позбавили ядерного арсеналу
21:17
Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)
У різних містах США стартували тисячі мітингів "No Kings" проти політики Трампа
20:51
Наслідки шторму на Алясці
Західна Аляска оговтується після потужного шторму "Халонг": триває завершення евакуації та оцінка збитків
20:12
Кабмін створив Координаційний центр інженерного захисту, що займеться захистом інфраструктури від російських обстрілів
20:05
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Динамо" вп'яте втратило перемогу, цього разу у поєдинку з "Зорею", "Кривбас"розбив "Рух" та очолив турнірну таблицю, а "Шахтар" не впорався з "Поліссям". Результати й розклад матчів 9-го туру УПЛ
20:03
OPINION
Про спадок УПА
19:25
Ексклюзив
ЗАЕС
Запорізьку АЕС можуть під'єднати до української та російської енергосистеми одночасно, - ексміністр Плачков
18:49
На борту китайського авіалайнера загорівся павербанк, що знаходився в особистих речах пасажирів
На борту Air China загорівся павербанк: літак екстрено посадили в Шанхаї
18:47
Ексклюзив
Ігор Айзенберг
Шатдаун у США, скоріше за все, буде рекордним, - професор Айзенберг
18:32
Дональд Трамп і Кім Чен Ин
Трамп знову прагне зустрічі з Кім Чен Ином — у США обговорюють можливий саміт в Азії
18:16
затонулий підводний човен
Росія планує підняти з дна арктичних морів затонулі атомні підводні човни: кошти заклали у бюджет РФ на 2026
18:06
OPINION
Ми не маємо судового механізму встановлення істини
17:52
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
Якщо "томагавки" будуть обслуговувати американці, це стане по-суті прямою участю США у війні, - військовий експерт Снєгирьов
17:48
світло
На Дніпровщині, Полтавщині, Харківщині, Кропивниччині задіяли екстренні відключення електроенергії, на Чернігівщині світло вимикають погодинно
17:06
"Громадська платформа". Фото з відкритих джерел
У Варшаві спробували підпалити офіс "Громадянської платформи"
16:51
Огляд
панорама Києва
Ціни на житло в Києві різняться втричі, залежно від району: де найдешевші квартири з ремонтом
16:41
Інтерв’ю
Французький режисер Бертран Норман: Українці показують справжню ціну миру
16:32
Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц
Мерц: візит до Вашингтону не був таким, на який сподівався Зеленський, й тому Україна потребуватиме ще більшої допомоги від Європи
16:12
президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Стармер запропонував створити план Трампа для України і Росії за аналогією з його планом для Ізраїлю та Сектора Гази, - Axios
16:02
OPINION
Відкинути очікування. Не буде остаточного миру
15:25
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп вважає, що розставив капкан: Чаленко про зустріч у Будапешті
15:08
МВФ
МВФ вимагає від НБУ девальвувати гривню, - Bloomberg
14:49
OpenAI
ChatGPT запустить нову функцію "для дорослих"
14:37
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Відстрочку для батьків дітей з інвалідністю відтепер можна оформити у "Резерв+"
14:04
OPINION
Підстави для російських військових ультиматумів відсутні
13:58
Служба зовнішньої розвідки: РФ активно вербує "одноразових" шпигунів у країнах Європи
13:53
Ексклюзив
Грузія, біля будівлі парламенту
Революція в Грузії неможлива через недовіру суспільства до організаторів, - експерт-міжнародник Іналішвілі
13:22
Громадянин Латвії Александр Вабікс, що накинувся у Латвії на україномовну родину
"Допоки твоя дитина не отримала ушкодження!" У Швейцарії російськомовний вимагав від україномовної родини вийти з вагона потяга й поліз битися
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV