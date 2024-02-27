Маєток Фредді Меркʼюрі в Лондоні виставили на аукціоні за $38 млн

Про це пише Bloomberg.

Резиденція легенди рок-музики Фредді Мерк’юрі в Лондоні Garden Lodge вже 30 років перебуває у власності його подруги Мері Остін. Вона отримала більшу частину його спадщини та доглядала за маєтком після смерті співака в 1991 році. Вона жила в цьому будинку, а тепер його продає.

Мері Остін пригадує, як вперше побачила Garden Lodge. Вона супроводжувала свого друга Фредді Мерк'юрі, коли він шукав будинок у Лондоні в 1980 році.

"Це був літній день, діти гралися в саду, і я була позаду Фредді, коли ми заходили. Було так тихо і так мирно, і це тривало в усьому будинку", — поділилась Остін, додавши, що того ж дня він вирішив купити будинок.

Меркʼюрі шукав місце, де він міг би спокійно творити та працювати над своєю музикою, не перебуваючи під наглядом ЗМІ, і Garden Lodge був саме таким місцем.

"Насправді це був мій будинок лише на словах. Я працювала над будинком з ним і для нього, і він завжди буде його. Це була його мрія, це було його бачення", - зазначила Остін.

72-річна Остін вирішила продати нерухомість за $38 млн. Це сталося після надзвичайно успішного аукціону Sotheby’s у вересні минулого року, на якому було зібрано понад $50 млн від продажу речей Мерк’юрі, причому частина доходів була направлена на користь Mercury Phoenix Trust і Фонду боротьби зі СНІДом Елтона Джона.

Garden Lodge знаходиться відразу за Кромвель-роуд у самому центрі елітного Кенсінгтона, але він абсолютно приватний, віддалений від тихої житлової дороги та захищений цегляною стіною в едвардіанському стилі, увінчаною ще вищим гострим парканом із камерами навколо нього.

