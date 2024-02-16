"Маленька путінська повія": модель Аліна Байкова відповіла Меган Фокс на образи українок
Українська модель Аліна Байкова, яка знімається за кордоном, розкритикувала американську акторку Меган Фокс, яка образила українок грубим жартом
Про це Байкова написала у себе в сторіс в Instagram.
Успішна українська супермодель Аліна Байкова відреагувала на допис американської моделі та акторки Меган Фокс, яка грубо пожартувала з себе, образивши українок. Вона порівняла себе на невдалому фото з "українською надувною лялькою", а згодом пояснила, що не те мала на увазі.
У відповідь Аліна Байкова у коментарях назвала Фокс повією.
"Подруго, помрій! І продовжуй старатися. Але наразі ти залишаєшся маленькою путінською повією", - написала модель їй.
Байкова поширила також скриншот з коментарем у сторіс, зазначивши, що Меган далеко до українок.
"Як же набридли ці безмозкі с*ки, які намагаються виглядати як українські надувні лялькі. Тому що бути схожою на українок нереально. Для цього треба мати як мінімум мізки і серце, щоб функціонувати", - наголосила модель.
Вона також висловила упевненість, що американська знаменитість проголусує за Трампа.
"Закладаюся, що вона така тупа, побачите, як вона проголосує за Трампа", - додала Байкова.
Фото: Instagram Аліни Байкової
Раніше американська зірка Меган Фокс вирішила відповісти жартом на закиди щодо того, що на фото зі святкування вона виглядає ненатурально та, імовірно, вдається до уколів краси. Акторка та модель виклала додаткові фото з тієї вечірки зі співачкою Тейлор Свіфт та заперечила, що виглядає по-іншому. Причому на попередньому невдалому фото Фокс, за її словами, виглядає, як українська силіконова секс-лялька.
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