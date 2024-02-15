"Схожа на українську надувну ляльку": Меган Фокс грубо пожартувала з себе, її розкритикували

Допис вона оприлюднила в Instagram.

37-річна американська зірка Меган Фокс вирішила відповісти жартом на закиди щодо того, що на фото зі святкування в нічному клубі Zouk у Лас-Вегасі вона виглядає ненатурально та, імовірно, вдається до уколів краси. Акторка та модель виклала додаткові фото з тієї вечірки зі співачкою Тейлор Свіфт та заперечила, що виглядає по-іншому. Причому на попередньому невдалому фото Фокс, за її словами, виглядає, як українська силіконова секс-лялька.

"Боже мій, люди, подивіться, як я по-іншому… зовсім не виглядаю. Виявляється, що це було лише затемнене фото на мобільний телефон, на якому я виглядала, як українська надувна лялька. Тоді як в реальності я виглядаю як одна з тих супер дорогих силіконових справжніх секс-ляльок, які можна придбати лише в Японії", - підписала знімки Меган.

У відповідь Фокс звинуватили в ксенофобії.

"Дуже нечемно з вашого боку так говорити про українських жінок, ось, як ви себе проявили", - написала одна з користувачок коментар, який набрав понад 5,5 тис. вподобайок.

Фото: Скриншот з Instagram Меган Фокс

Тоді Фокс спробувала виправдатися, що кажучи це про українок не мала нічого поганого, а навпаки зробила комплімент.

"Боже, я не це мала на увазі. Українські жінки дуже гарячі, тому, на мою думку, надувні ляльки також були б гарячими. Дозвольте дівчині пожартувати", - відповіла знаменитість.

Це не єдиний коментар, який висловив обурення Фокс. Її слова назвали "знущанням з українських жінок" та "ксенофобією стосовно Східної Європи". Підпис до фото схарактеризувати як "жахливий меседж до жінок" та підкреслили, що на тлі війни Росії проти України та військових злочинів росіян проти цивільного населення це виглядає безсердечно.

"Це байдужо на фоні ситуації в країні. Окрім того, широко відомо, що сексуальні злочини є поширеними військовими злочинами, що робить жарт недоречним. Усьому є час і місце, але це не той випадок", - додав інший підписник Меган.

Фото: Скриншот з Instagram Меган Фокс

Фото: Скриншот з Instagram Меган Фокс