Марка від Укрпошти, майстеркласи та вікторини: у Києві, Львові й Запоріжжі відзначили день міста Бердянська

Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо" Наталя Стареправо.

Бердянськ святкує 197-річчя. День народження міста вперше в історії України відзначають у Києві, Львові й Запоріжжі. З 28 лютого 2022 року Бердянськ перебуває в окупації.

У цей день у київському барі "Характерники" прикрасили заклад десятками соняшників і житом, які росли в Бердянську в цю пору року. Для бердянців та гостей закладу підготували різні майстеркласи, вікторини зі знання Бердянська та малювання Азовського моря. Тут пригощатимуть бердянськими креветками та бичками.

"Сьогодні проходить захід єднання. Ми зібралися у Києві, у Запоріжжі й у Львові. Захід має нагадати людям, що ми їх підтримуємо, що ми можемо гуртуватися, що ми пам'ятаємо про свій рідний Бердянськ. Ці заходи перш за все про єдність. Щоб ми відчули себе бердянцями у своїй малій бульбашці", - поділився організатор події, бердянець Іван Карланова.

Окрім того, Укрпошта надрукує тематичну марку: її можна буде наклеїти на свою листівку для близьких людей, які не змогли бути присутніми в цей день. Ольга з Бердянська не бачила своє місто 896 днів. На листівці вона побажала залишатися місту хоробрим у серці, а бердянцям - не здаватися і вірити в нову зустріч у рідному місті.

Фото: Наталя Стареправо/Еспресо

В усіх трьох містах одночасно влаштують телеміст, щоб бердянці з будь-якої частини світу змогли доєднатися до заходу.

Бердянськ був одним з українських курортів Приазов’я, а у 2017 році його визнали одним із найкращих курортів України.

