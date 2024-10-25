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Головна Культура Машинопис "Маленького принца" із правками Екзюпері виставили на продаж в ОАЕ

Машинопис "Маленького принца" із правками Екзюпері виставили на продаж в ОАЕ

Катерина Ганжа
25 жовтня, 2024 п'ятниця
07:12
Культура

Рідкісний машинопис "Маленького принца" Антуана де Сент-Екзюпері з численними рукописними правками автора виставлено на продаж за $1,25 млн. Це одна із трьох відомих копій, і перший випадок, коли машинопис класичного твору виставляється на публічний продаж

Зміст

Про це пише The Guardian.

Видання презентують на щорічному мистецькому ярмарку Abu Dhabi Art у столиці Об’єднаних Арабських еміратів наприкінці листопада.

Зазначається, що артефакт містить те, що вважається першою письмовою появою знаменитих рядків: "On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux", що в перекладі означає: "Тільки серцем можна бачити правильно. Те, що є суттєвим, невидиме для ока".

До видання також додаються два оригінальні олівцеві ескізи, в тому числі попередній ескіз фінальної ілюстрації книги, де принц повертається додому, а також чек на 100 доларів, підписаний Сент-Екзюпері.

За словами біографа Стейсі Шифф, чек виписаний 26 лютого 1943 року на ім'я компанії "Brooks Uniform Co" за форму, яку він замовив. Він вдягнув цю форму, коли востаннє відвідав квартиру своєї коханої Сільвії Гамільтон перед тим, як повернутися на війну. Тоді він залишив їй оригінальний рукопис "Маленького принца", який зараз зберігається у бібліотеці Моргана в Нью-Йорку.

Автори зазначають, що одна з інших копій машинопису зберігається в Центрі Гаррі Рансома в Остіні, штат Техас (США), а інша – в Національній бібліотеці Франції в Парижі. Версія, виставлена на продаж є єдиним примірником, який Сент-Екзюпері зберігав як власну робочу копію.

  • Польський письменник Анджей Сапковський повідомив, що його нова книга про Відьмака вийде у Польщі 1 грудня 2024 року.
Теги:
Суспільство
Світ
ОАЕ
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