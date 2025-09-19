Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Massive Attack видалили музику зі Spotify через інвестиції засновника Ека у стартап, що розробляє дрони на базі ШІ

Massive Attack видалили музику зі Spotify через інвестиції засновника Ека у стартап, що розробляє дрони на базі ШІ

Дар'я Тарасова
19 вересня, 2025 п'ятниця
18:21
Культура Massive Attack

Британський гурт Massive Attack на знак протесту проти інвестування засновником Даніелем Еком 600 млн євро у компанію Helsing, що постачає дрони ЗСУ, видалили зі Spotify всі свої пісні

Зміст

Про це пише The Guardian.

Музиканти Massive Attack долучилися до низки артистів, які видалили каталог своїх пісень зі Spotify на знак протесту проти інвестування генеральним директором платформи Даніелем Еком 600 млн євро у стартап Helsing, що займається розробкою дронів на базі штучного інтелекту та постачає їх Україні. Massive Attack стали першим великим гуртом, що ухвалив таке рішення.

Музиканти послалися на "моральний та етичний тягар", який накладає на артистів дохід від їхньої роботи, яка зрештою фінансує "смертоносні технології".

Гурт зробив оголошення одночасно з доєднанням до нової ініціативи No Music for Genocide ("Ні музиці геноциду"), у рамках якої група з понад 400 артистів та лейблів блокує свою музику на стрімінгових сервісах в Ізраїлі.

"Незалежно від цієї ініціативи та з огляду на (за повідомленнями) значні інвестиції свого генерального директора в компанію, яка виробляє військові боєприпаси, дрони та технології штучного інтелекту, інтегровані у винищувачі, Massive Attack звернулися з окремим проханням до свого лейбла про видалення нашої музики зі стрімінгового сервісу Spotify на всіх територіях", - заявили Massive Attack.

Музиканти наголосили, що такі дії музикантів, як показує історичний досвід, є дуже важливими.

"У випадку зі Spotify, до економічного тягаря, який довгий час лежав на артистах, тепер додається моральний та етичний тягар, оскільки важко зароблені гроші фанатів і творчі зусилля музикантів зрештою йдуть на фінансування смертоносних, антиутопічних технологій", - наголосили Massive Attack.

Представник Spotify заявив: "Spotify і Helsing - дві абсолютно різні компанії".

Він додав, що Helsing "не брала участі у подіях у секторі Газа", а її зусилля були "зосереджені на обороні Європи в Україні".

"Наразі ми спостерігаємо поширення дезінформації про те, що технології Helsing використовуються у зонах воєнних дій за межами України. Це не відповідає дійсності. Наші технології використовуються в європейських країнах виключно для стримування та захисту від російської агресії в Україні", - додали у заяві Helsing. 

  • У червні стало відомо, що інвестиційна компанія Prima Materia, що належить засновнику Spotify Даніелю Еку, вклала 600 млн євро в компанію Helsing, що розробляє дрони на базі штучного інтелекту та постачає їх Україні.
     
