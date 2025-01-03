Майже 500 млн прослуховувань: Jerry Heil стала найпопулярнішою українською співачкою на Spotify, Apple Music і YouTube

Про це лейбл Nova Music повідомив для Forbes.

Співачка Яна Шемаєва, більш відома як Jerry Heil, очолила список українських музикантів, яких найбільше прослуховували на Spotify, Apple Music та YouTube. За даними лейблу Nova Music, у 2024 році її пісні на стримінгах вмикали 499,9 млн разів.

"Найбільше прослуховувань зібрала Teresa & Maria. Ця пісня визнана найпопулярнішою в Україні як на Apple Music, так і на Spotify", - зазначив директор Jerry Heil і співзасновник Nova Music Тарас Себестянович.

Окрім композиції, з якою Jerry Heil і alyona alyona представляли Україну на Євробаченні в Мальме, найбільші прослуховування торік артистці принесли також пісні "#Пошта", "Козацькому_роду", "Три Полоси", "Подоляночка", Kupala та "Губи у губах".

Найчастіше треки Jerry Heil слухали в Україні, далі - у Польщі, США, Німеччині й Великій Британії.

За словами Себестяновича, підвищити впізнаваність виконавиці допомогли виступи на Євробаченні, фестивалях і подіях із багатотисячною аудиторією, а також вступ до Академії "Ґреммі".

Загалом десять найпопулярніших українських виконавців, серед яких опинилися також Klavdia Petrivna, Артем Пивоваров і Yaktak, зібрали у 2024 році майже 2,9 млрд прослуховувань на Spotify, Apple Music та YouTube.