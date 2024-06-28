Менеджер рок-гурту Crazy Town розповів, що стало причиною смерті фронтмена Сета Бінзера

Про це повідомляє People.

"Сет Бінзер після боротьби із залежністю і стрімкого успіху Crazy Town з піснею "Butterfly", так і не зміг вийти на більш успішний рівень, щоб впоратися зі своєю залежністю, - повідомив Хабберман. - Ми всі намагалися, але, зрештою, всі зазнали невдачі, інакше Шифті все ще був би тут".

За його словами, причиною смерті стало випадкове передозування унаслідок комбінація ліків, що відпускаються за рецептом, і наркотиків.

"Шифті був моїм другом і дуже хотів вилікуватися - на жаль, ні в кого не було точних інструментів, щоб це зробити, в тому числі і в мене", - додав він.

Офіційна причина смерті Бінзера поки що не названа, оскільки судмедексперт округу Лос-Анджелес очікує на результати токсикологічної експертизи.