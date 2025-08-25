Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Культура "Ментально успадкована радянська ситуація": Нищук про домагання в театрах та творчих ВНЗ
"Ментально успадкована радянська ситуація": Нищук про домагання в театрах та творчих ВНЗ

Євген Козярін
25 серпня, 2025 понедiлок
11:45
В часи СРСР було прийнято, що керівник курсу – це такий вождь, його слово головне. Крім домагань, він міг вигнати, образити студента і робити все, що хоче, тому що хоче

Про це заявив генеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, військовий запасу та колишній міністр культури Євген Нищук в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.

Він прокоментував історії зі звинуваченнями викладачів творчих ВНЗ та працівників театрів.

"Це теж ментально успадкована радянська ситуація. Бо так було прийнято, що керівник курсу – це такий вождь, його слово головне. Крім домагань, він міг вигнати, образити студента і робити все, що хоче, тому що, мовляв, він тебе взяв. Я вдячний, що потрапив до Валентини Іванівни Зимньої, як і ціла когорта великих, прекрасних артистів і особистостей", - сказав Нищук.

Він згадує, що загалом в університеті була досить часто така агресивна історія, де панував страх. 

"А мистецтво – це ж не про страх. Культура – це не про страх. Це про любов, але не сексуальні домагання.  Я перепитував когось, і наче Висоцький зараз вже пішов. Але це треба перевірити. Можливо, він сам зрозумів, що вже далі не треба пручатися. Я не буду навіть зараз говорити про персоналії, тому що тут мають сказати своє слово відповідні органи, і не хочу передчасно будь-кого зачіпати. Бо кожен має право на презумпцію невинності", - сказав керівник театру.

Нищук наголосив, що в загальному була ця проблема і вона не тільки в цьому університеті. 

"Вона просто поширилася, бо це більш публічні люди. Ця проблема може бути скрізь. У медичних університетах цього дуже багато. Але цей випадок має бути певним прецедентом для вироблення певної культури", - вважає він.

