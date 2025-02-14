Микола Сєрга та "Культурний десант" випустили кліп на пісню "Я буду кохати тебе"

Про це Еспресо повідомили у "Культурному десанті".

Автором і виконавцем пісні "Я буду кохати тебе" виступив Миколай Сєрга, що є очільником "Культурного десанту". Музичну партію виконали бандурист Тарас Столяр та музиканти Ансамблю Збройних Сил України.

Зйомки кліпу проходили в аеропорті "Бориспіль". У "Культурному десанті" зазначають, що раніше аеропорт був символом змін, довгоочікуваних зустрічей і радості. Наразі через війну тут немає пасажирів, порожні зали і ряди стільців, вікна, з яких не видно злетів та посадок.

"Цей музичний твір про найцінніше, що може бути у кожної людини – про ніжне, глибоке й віддане кохання, яке автор порівнює з природними символічними явищами – птахом у небі, ніччю, що приховує таємниці, сонячними променями, що торкаються скла", - зазначили у "Культурному десанті".

Сам Сєрга називає пісню "посланням героя до коханої людини".

"Він вірить, що їхнє кохання вистоїть перед усіма випробуваннями, вони неодмінно зустрінуться й разом переживуть усе, що їм судилося. Це про вірність, очікування й непохитну віру в силу любові", – поділився Миколай Сєрга.

За оцінками Інституту демографії, за межами України сьогодні проживає від 8 до 9 млн українців – як біженці чи трудові мігранти, переважно жінки з дітьми, чоловіки яких залишилися в Україні, деякі з них долучилися до лав ЗСУ. На підконтрольній українській владі території проживає близько 30 млн людей.

"Стосунки, навіть на відстані, можуть бути невичерпним джерелом стійкості, вони можуть підтримувати і надихати, давати сили "вирулювати" з, на перший погляд, нездоланних ситуацій і труднощів. Стосунки - це один із компонентів стійкості українців. Такий підхід у триманні свого психологічного стану в нормі пропонує Всеукраїнська програма ментального здоров'я "Ти як?" – ініціатива першої леді Олени Зеленської", - додали у мистецькому об'єднанні.

Довідка: "Культурний десант" – це об'єднання військовослужбовців творчих та креативних професій, які займаються морально-психологічним забезпеченням бійців Сил оборони. Кожного місяця мобільні групи, до складу яких входять музиканти, поети, актори та інші артисти, дають до 200 виступів на різних ділянках фронту, а також у військових шпиталях, реабілітаційних центрах тощо.