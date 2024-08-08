Мінкульт заявив, що суд "легалізував рейдерське захоплення" території та приміщень музею в Пирогові

Про це інформує Мінкульт.

Вказано, що група невідомих осіб восени 2020 року намагалась захопити нежитлові приміщення прощею понад 2500 кв. м та земельну ділянку загальною площею понад 17 800 кв. м, які Національний музей народної архітектури та побуту України, також відомий як музей в Пирогові, законно використовує понад 50 років. Вони намагалися перереєструвати це майно на підставних осіб.

Щоб захистити культурну спадщину та інтереси держави, музей звернувся до Офісу антирейдерства Міністерства юстиції України. Після розгляду скарги наказом №3056/5 від 20.07.2022 року незаконну реєстрацію було скасовано. Разом з тим, було порушено кримінальну справу.

"Шахраї вирішили легалізувати рейдерське захоплення через судове рішення. Господарський суд міста Києва своїм рішенням від 26.02.2024 року по справі 910/15965/23 повністю відмовив в задоволенні позову та залишив в силі вказаний наказ Офісу антирейдерства Міністерства юстиції", - розповідають у Мінкульті.

Втім, Північний апеляційний господарський суд 7 серпня розглянув справу і скасував рішення Господарського суду міста Києва, уваливши нове - про задоволення позову та скасування наказу Мін'юсту.

"Своїми діями Північний апеляційний господарський суд фактично легалізував рейдерське захоплення частини території та приміщень Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогів). Музей в Пирогові за підтримки МКІП буде відстоювати інтереси держави та звертатися до Верховного суду з цього питання. МКІП закликає небайдужих громадян підтримати музей та надати розголосу цій проблемі", - наголосили в Мінкульті.