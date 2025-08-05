Мінсільгосп США використовує запис сварки Скарлетт Йоганссон і Адама Драйвера для відлякування вовків на фермах
Міністерство сільського господарства США використовує аудіозапис криків Скарлетт Йоганссон та Адама Драйвера з фільму Ноа Баумбаха "Шлюбна історія" для порятунку худоби
Про це пише Variety.
Новий звіт The Wall Street Journal демонструє, що аудіозапис криків голлівудських зірок Скарлетт Йоганссон та Адама Драйвера у фільмі Ноа Баумбаха "Шлюбна історія" використовується міністерством сільського господарства США для відлякування вовків і запобігання вбивства худоби на фермах по всій Америці.
Сцена між акторами є найбільш емоційним моментом у драмі Баумбаха 2019 року, яка принесла Йоганссон і Драйверу номінації на "Оскар".
"На допомогу йдуть скотарі-дрони, чиї квадрокоптери оснащені тепловізійними камерами, які можуть виявити будь-якого вовка, що ховається в темряві, та освітити його прожектором. Гучномовець транслює тривожні звуки, такі як феєрверки, постріли та сварки людей. Один із записів — це сварка між Скарлетт Йоганссон та Адамом Драйвером у фільмі "Шлюбна історія", - йдеться у звіті.
Ця практика також використовує гучну музику, таку як пісня Thunderstruck гурту AC/DC, щоб відлякати вовків. Міністерство сільського господарства США використовує цю практику замість винищення, оскільки сірі вовки — серед видів, яким загрожує зникнення.
"Потрібно, щоб вовки відреагували та знали, що, агов, люди погані", — сказав окружний керівник міністерства сільського господарства США в Орегоні.
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