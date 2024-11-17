"Міс Всесвіт 2024": перемогу здобула Вікторія К'єр Тейлвіг з Данії

Про це повідомляє Associated Press.

У трійку фіналісток увійшли красуні з Нігерії та Мексики. Вони посіли друге та третє місця відповідно.

Представниця України, одеситка Аліна Пономаренко вибула зі змагання, оскільки не увійшла в 30-ку найкращих.

Церемонія нагородження пройшла на Арені Мехіко, критому майданчику, що вміщує 20 тис. глядачів. Прихильники всередині кричали і розмахували прапорами країн з усього світу.

Захід розпочався виступом 131 музиканта-маріачі та співака Табу з Black Eyed Peas, що виконали пісню "Mexicana", написану спеціально для конкурсу Еміліо Естефаном. Ведучими були Маріо Лопес, Олівія Калпо (Мис Всесвіт 2012), Зурі Холл та Катріона Грей (Мис Всесвіт 2018).

У конкурсі взяли участь понад 120 учасниць, включаючи представниць кількох країн, що дебютували на цьому конкурсі: Білорусі, Еритреї, Гвінеї, Макао, Мальдів, Молдови та Узбекистану. Мексика втретє приймала Міс Всесвіт.

Що відомо про переможницю конкурсу "Міс Всесвіт 2024"

Вікторія К'єр Тейлвіг, 21-річна представниця Данії, родом із міста Себорга. Дівчина працює у сфері торгівлі діамантами і є захисницею тварин, вона підтримує проєкти психічного здоров'я, а також є юристкою-початківицею.

Вона стала першою представницею Данії на конкурсі краси, яка посіла перше місце. Востаннє Данія потрапляла до п'ятірки найкращих учасниць 61 рік тому.