"Міс Всесвіт 2024": перемогу здобула Вікторія К'єр Тейлвіг з Данії
У суботу, 16 листопада, у Мексиці відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт 2024". За корону боролися представниці понад 120 країн світу. Переможницею стала Вікторія К'єр Тейлвіг з Данії
Про це повідомляє Associated Press.
У трійку фіналісток увійшли красуні з Нігерії та Мексики. Вони посіли друге та третє місця відповідно.
Представниця України, одеситка Аліна Пономаренко вибула зі змагання, оскільки не увійшла в 30-ку найкращих.
Церемонія нагородження пройшла на Арені Мехіко, критому майданчику, що вміщує 20 тис. глядачів. Прихильники всередині кричали і розмахували прапорами країн з усього світу.
Захід розпочався виступом 131 музиканта-маріачі та співака Табу з Black Eyed Peas, що виконали пісню "Mexicana", написану спеціально для конкурсу Еміліо Естефаном. Ведучими були Маріо Лопес, Олівія Калпо (Мис Всесвіт 2012), Зурі Холл та Катріона Грей (Мис Всесвіт 2018).
У конкурсі взяли участь понад 120 учасниць, включаючи представниць кількох країн, що дебютували на цьому конкурсі: Білорусі, Еритреї, Гвінеї, Макао, Мальдів, Молдови та Узбекистану. Мексика втретє приймала Міс Всесвіт.
Що відомо про переможницю конкурсу "Міс Всесвіт 2024"
Вікторія К'єр Тейлвіг, 21-річна представниця Данії, родом із міста Себорга. Дівчина працює у сфері торгівлі діамантами і є захисницею тварин, вона підтримує проєкти психічного здоров'я, а також є юристкою-початківицею.
Вона стала першою представницею Данії на конкурсі краси, яка посіла перше місце. Востаннє Данія потрапляла до п'ятірки найкращих учасниць 61 рік тому.
- Минулого року у ніч з 18 на 19 листопада відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт-2023", переможницею якого стала представниця Нікарагуа Шейнніс Паласіос.
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