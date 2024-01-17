Міжнародний комітет засудив цензуру та кенселінг митців, які підтримують палестинців

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті CIMAM.

Комітет Museum Watch, який є відділенням Міжнародного комітету музеїв і колекцій сучасного мистецтва (CIMAM), оприлюднив заяву, в якій оголосив, що "із занепокоєнням" спостерігає за "безпрецедентною міжнародною цензурою художників і кураторів, які висловлювали свої політичні погляди та підтримку палестинському народу".

На їхню думку, західні інституції змушують митців мовчати та не висловлювати свою позицію навіть у соціальних мережах.

"Список довгий, а ситуація серйозна, що, безсумнівно, відображає серйозність кризи. Враховуючи прихильність CIMAM і Museum Watch до музеїв сучасного мистецтва, ми зосередимося на публічних випадках, які мали місце в музеях, не забуваючи про велику кількість подібних випадків на мистецьких бієнале, в університетах, музичних, кіно- та літературних фестивалях, мистецьких галереях та навіть аукціонних будинках, які чинили тиск на художників і кураторів, погрожуючи санкціями або активно санкціонуючи їх за підтримку палестинського народу або просто за вимогу припинення вогню", - зазначили в заяві.

Комітет Museum Watch описав такі випадки, як скасування виставки берлінської кураторки Анаїс Дюплан "Афрофутуризм" у листопаді 2023 року в музеї Фолькванг в Німеччині та персональної виставки єврейської південноафриканської художниці Кендіс Брайтц у 2024 році в Саарбрюккені, Німеччині, а також панельна дискусія палестинських митців Джумани Манни в Центрі мистецтв Векснера в Огайо та велика ретроспектива Самії Галабі в Музеї мистецтв Ескеназі в університеті Індіани в Блумінгтоні, США.

"У цей час конфлікту та кризи CIMAM хоче підкреслити важливість збереження музею як простору для вільного художнього вираження. Як ніколи важливо, щоб розмаїття мистецьких голосів було гарантовано, а мистецька думка з кризових ситуацій отримала більше, а не менша місця. Ми виступаємо проти кенселінгу та цензури художників і кураторів", - додали в заяві.

Як культурні діячі реагували на війну Ізраїлю проти ХАМАС

У жовтні Джіджі Хадід заявила, що отримує погрози після допису на підтримку Палестини. Наприкінці листопада вона перепросила за поширення фейків про Ізраїль.

Також зірка серіалу "Секс і місто" Синтія Ніксон, яка зіграла Міранду Гоббс, долучилась до голодування біля Білого дому на підтримку Гази.

Зірку "Крику" Меліссу Барреру виключили з наступного, сьомого, фільму за антисемітські дописи про війну Ізраїлю з ХАМАС. Нещодавно американська реперка Cardi B відмовилася від підтримки президента США Джо Байдена через військову допомогу Україні та Ізраїлю. Вона заявила, що через підтримку двох країн у Нью-Йорку скоротили бюджет на $120 млн, що вплине на школи, публічні бібліотеки та департамент поліції. Найбільше її обурило скорочення бюджету на $5 млн на санітарію, через що американці, на думку Cardi B, потонуть у щурах.

Анджеліна Джолі, коментуючи ізраїльсько-палестинський конфлікт, наголосила, що терористичні атаки ХАМАСу в Ізраїлі не виправдовують жертви в Газі. Американська супермодель палестинського походження Белла Хадід була більш чіткою у формулюваннях. Вона засудила атаки ХАМАС по Ізраїлю та авіаудар Ізраїлю в Газі.

Раніше поліція Ізраїлю затримала акторку арабського походження Маїсу Абд Ельхаді за підозрою у вихвалянні терору та ненависті у соцмережах. Вона поділилась відео з 85-річною ізраїльтянкою Яффою Адар, яку терористи ХАМАС взяли в заручники. Знаменитість залишила веселі емодзі та антисемітський коментар.

Американський журнал для дорослих Playboy розірвав стосунки з експорнозіркою Мією Халіфою через її дописи в соцмережах, у яких вона підтримала Палестину та ХАМАС на тлі війни з Ізраїлем. Американська модель Джіджі Хадід заявила, що отримує погрози після допису на підтримку Палестини.

Майже 100 акторів і режисерів Голлівуду звернулись до президента США Джо Байдена із відкритим листом, у якому закликали припинити вогонь під час війни Ізраїлю і ХАМАС. Серед них Кейт Бланшетт, Хоакін Фенікс, Руні Мара, Джесіка Честейн, Ченнінг Тейтум, Сьюзан Сарандон, Флоренс П'ю, режисери Альфонсо Куарон та Майкл Мур, співачка Дуа Ліпа та багато інших.