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Міжнародний комітет засудив цензуру та кенселінг митців, які підтримують палестинців

17 січня, 2024 середа
13:12
Культура На фото: "Без назви", 2014, художник Тайсір Батніджі.

Міжнародний комітет музеїв і колекцій сучасного мистецтва занепокоєний цензуруванням художників і кураторів, які висловлювали свої політичні погляди та підтримку палестинському народу

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті CIMAM.

Комітет Museum Watch, який є відділенням Міжнародного комітету музеїв і колекцій сучасного мистецтва (CIMAM), оприлюднив заяву, в якій оголосив, що "із занепокоєнням" спостерігає за "безпрецедентною міжнародною цензурою художників і кураторів, які висловлювали свої політичні погляди та підтримку палестинському народу".

На їхню думку, західні інституції змушують митців мовчати та не висловлювати свою позицію навіть у соціальних мережах. 

"Список довгий, а ситуація серйозна, що, безсумнівно, відображає серйозність кризи. Враховуючи прихильність CIMAM і Museum Watch до музеїв сучасного мистецтва, ми зосередимося на публічних випадках, які мали місце в музеях, не забуваючи про велику кількість подібних випадків на мистецьких бієнале, в університетах, музичних, кіно- та літературних фестивалях, мистецьких галереях та навіть аукціонних будинках, які чинили тиск на художників і кураторів, погрожуючи санкціями або активно санкціонуючи їх за підтримку палестинського народу або просто за вимогу припинення вогню", - зазначили в заяві.

Комітет Museum Watch описав такі випадки, як скасування виставки берлінської кураторки Анаїс Дюплан "Афрофутуризм" у листопаді 2023 року в музеї Фолькванг в Німеччині та персональної виставки єврейської південноафриканської художниці Кендіс Брайтц у 2024 році в Саарбрюккені, Німеччині, а також панельна дискусія палестинських митців Джумани Манни в Центрі мистецтв Векснера в Огайо та велика ретроспектива Самії Галабі в Музеї мистецтв Ескеназі в університеті Індіани в Блумінгтоні, США.

"У цей час конфлікту та кризи CIMAM хоче підкреслити важливість збереження музею як простору для вільного художнього вираження. Як ніколи важливо, щоб розмаїття мистецьких голосів було гарантовано, а мистецька думка з кризових ситуацій отримала більше, а не менша місця. Ми виступаємо проти кенселінгу та цензури художників і кураторів", - додали в заяві.

Як культурні діячі реагували на війну Ізраїлю проти ХАМАС

У жовтні Джіджі Хадід заявила, що отримує погрози після допису на підтримку Палестини. Наприкінці листопада вона перепросила за поширення фейків про Ізраїль.

Також зірка серіалу "Секс і місто" Синтія Ніксон, яка зіграла Міранду Гоббс, долучилась до голодування біля Білого дому на підтримку Гази.

Зірку "Крику" Меліссу Барреру виключили з наступного, сьомого, фільму за антисемітські дописи про війну Ізраїлю з ХАМАС. Нещодавно американська реперка Cardi B відмовилася від підтримки президента США Джо Байдена через військову допомогу Україні та Ізраїлю. Вона заявила, що через підтримку двох країн у Нью-Йорку скоротили бюджет на $120 млн, що вплине на школи, публічні бібліотеки та департамент поліції. Найбільше її обурило скорочення бюджету на $5 млн на санітарію, через що американці, на думку Cardi B, потонуть у щурах.

Анджеліна Джолі, коментуючи ізраїльсько-палестинський конфлікт, наголосила, що терористичні атаки ХАМАСу в Ізраїлі не виправдовують жертви в Газі. Американська супермодель палестинського походження Белла Хадід була більш чіткою у формулюваннях. Вона засудила атаки ХАМАС по Ізраїлю та авіаудар Ізраїлю в Газі.

Раніше поліція Ізраїлю затримала акторку арабського походження Маїсу Абд Ельхаді за підозрою у вихвалянні терору та ненависті у соцмережах. Вона поділилась відео з 85-річною ізраїльтянкою Яффою Адар, яку терористи ХАМАС взяли в заручники. Знаменитість залишила веселі емодзі та антисемітський коментар.

Американський журнал для дорослих Playboy розірвав стосунки з експорнозіркою Мією Халіфою через її дописи в соцмережах, у яких вона підтримала Палестину та ХАМАС на тлі війни з Ізраїлем. Американська модель Джіджі Хадід заявила, що отримує погрози після допису на підтримку Палестини.

Майже 100 акторів і режисерів Голлівуду звернулись до президента США Джо Байдена із відкритим листом, у якому закликали припинити вогонь під час війни Ізраїлю і ХАМАС. Серед них Кейт Бланшетт, Хоакін Фенікс, Руні Мара, Джесіка Честейн, Ченнінг Тейтум, Сьюзан Сарандон, Флоренс П'ю, режисери Альфонсо Куарон та Майкл Мур, співачка Дуа Ліпа та багато інших.

Світ
мистецтво
Палестина
Війна в Ізраїлі
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