"Може написати "Слава Росії": у бібліотеці Тернополя 7-річному переселенцю відмовилися видавати книжки

Про це у Facebook повідомила мама дитини, українська журналістка Катерина Посохова.

Вона розповіла, що її 7-річний син Святослав, який дуже любить читати, понад 2 роки в Тернополі ходив у міську бібліотеку біля школи, де жодних нарікань на нього не було. Під час чергового візиту родині школяра порадили звернутися до обласної бібліотеки.

"І ось тут ми дізналися, що дитина в Тернополі "не своя", а які можуть бути книги для не своїх? За 2 обрані книги (старенькі і в ганебному стані) на абонементі нам виставили рахунок у 600 грн. Така застава, бо довіри до нас нема", - поділилась Посохова.

Вона уточнила, що в бібліотеці їм пояснили, що дитина може написати "Слава Росії", додавши: "Такі, як ви, вже багато книг у нас потягли".

Посохова поширила фото, на якому зняла директорку і заступницю директорки Тернопільської обласної бібліотеки для дітей, які побоюються видавати йому книжки.

Фото: Facebook Катерини Посохової

Вона зазначила, що родина офіційно зареєстрована в місті, працює, дитина навчається в місцевій школі, має відмінні успіхи.

"Сказати, що Свят засмутився - це нічого не сказати. При нас видають дітям книги без проблем, але не йому. Годинна розмова про неприпустимість дискримінації. Заступниця директорки здається - книги дають на загальних засадах, але настрій зіпсовано. Прочитали. Приходимо здавати - вчасно, книги цілі. Перше, що каже бібліотекар - більше вам книг без застави не дамо. Чому? Розмовляйте з директоркою - так написали на вашому формулярі. Далі знову тривала розмова з директоркою, її заступницею. Знову чуємо всі догми світу про переселенців, яким не можна довіряти, хоч скільки б вони жили в Тернополі", - розповіла журналістка.

У бібліотеці Посоховій відповіли, що для користування книжками її дитині варто платити, а також пригрозили викликати поліцію.



