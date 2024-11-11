MTV Europe Music Awards назвала переможців, найбільше нагород у Тейлор Свіфт

Про це пише People.

Увечері 10 листопада в Манчестері, Велика Британія, пройшла 30-та церемонія нагородження музичної премії MTV Europe Music Awards 2024 (MTV EMA 2024). Рекордсменкою за кількістю перемог стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона отримала 4 статуетки - у категоріях "Найкраща виконавиця", "Найкраще відео", "Найкраще live шоу" та "Найкращий виконавець з США".

Загалом артистка мала також найбільшу кількість номінацій - 7. По 5 номінацій мали Аріана Гранде, Біллі Айліш, Charli xcx і Сабріна Карпентер.

Список переможців MTV EMA 2024 виглядає наступним чином: