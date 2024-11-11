MTV Europe Music Awards назвала переможців, найбільше нагород у Тейлор Свіфт
Американська попспівачка Тейлор Свіфт стала тріумфаторкою MTV Europe Music Awards 2024, проте найбільше фанів у тайської реперки, учасниці K-POP гурту Blackpink LISA
Про це пише People.
Увечері 10 листопада в Манчестері, Велика Британія, пройшла 30-та церемонія нагородження музичної премії MTV Europe Music Awards 2024 (MTV EMA 2024). Рекордсменкою за кількістю перемог стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона отримала 4 статуетки - у категоріях "Найкраща виконавиця", "Найкраще відео", "Найкраще live шоу" та "Найкращий виконавець з США".
Загалом артистка мала також найбільшу кількість номінацій - 7. По 5 номінацій мали Аріана Гранде, Біллі Айліш, Charli xcx і Сабріна Карпентер.
Список переможців MTV EMA 2024 виглядає наступним чином:
Найкраща пісня - Sabrina Carpenter – Espresso
Найкращий відео - Тейлор Свіфт і Post Malone - Fortnight
- Найкраща виконавиця - Тейлор Свіфт
- Найкраща колаборація - LISA ft. Rosalía – NEW WOMAN
- Найкращий новий виконавець - Бенсон Бун
- Найкраща попвиконавиця - Аріана Гранде
- Найкращий афробіт - Tyla
- Найкращий рок виконавець - Ліам Галлагер
- Найкращий латиноамериканський виконавець - Peso Pluma
- Найкращий K-POP виконавець - Jimin (Пак Чі Мін)
- Найкращий виконавець у жанрі альтернатива - Imagine Dragons
- Найкращий електронний виконавець - Calvin Harris (Калвін Гарріс)
- Найкращий хіп-хоп виконавець - Eminem
- Найкращий R&B виконавець - Tyla
- Найкраще live шоу - Тейлор Свіфт
- Найбільша фанатська спільнота - LISA
- Найкращий виконавець з США - Тейлор Свіфт.
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