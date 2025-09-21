На аукціоні в Парижі представлять картину "Бюст жінки в квітчастому капелюсі" Пікассо, яку не бачили понад 80 років

Про це повідомляє CNN.

Картина "Бюст жінки в квітчастому капелюсі" була створена в липні 1943 року, під час нацистської окупації Парижа. Аукціонний дім Lucien Paris виставить картину на продаж наступного місяця. Стартова ціна портрета оцінюється у 9,45 мільйона доларів, хоча експерти припускають, що сума може бути значно вищою.

На полотні зображена французька фотографка і художниця Дора Мар - одна з муз і коханок Пікассо - у яскравому квітчастому капелюсі, виконаному пастельними відтінками зеленого, синього та жовтого.

"У травні 1943 року Пікассо познайомився з молодою художницею Франсуаз Жіло, яка після війни внесла яскравіші та світліші настрої в його творчість. Але влітку 1943-го Дора лишалася його головною моделлю", - розповіла мистецтвознавця Аньєс Севестр‑Барбе.

Зазначається, що портрет був куплений анонімним колекціонером у 1944 році і з того часу зберігався у його родині. За інформацією, він ніколи не виставлявся публічно і не з’являвся на аукціонах.