У паризькому маєтку знайшли втрачену картину Рубенса 1613 року "Христос на хресті"

Про це пише ARTnews.

Картину Рубенса "Христос на хресті" 1613 року, яка давно вважалася втраченою, знайшов у паризькому особняку французький аукціоніст Жан-П'єр Осенат. Це сталося у вересні минулого року під час підготовки до продажу приватної резиденції в 6-му районі міста.

Осенат поділився, що велика барокова картина розміром 42 на 29 дюймів була "справжньою сповіддю віри та улюбленим сюжетом для Рубенса, протестанта, який навернувся до католицизму".

"Її намалював Рубенс на піку свого таланту. Це надзвичайно рідкісна та неймовірна знахідка", — сказав Осенат, зазначивши, що витвір мистецтва перебуває в "дуже хорошому стані".

Аукціоніст зазначив, що автентичність зображення Христа на хресті підтвердив німецький куратор та історик мистецтва Нільс Бюттнер, який з 2021 року є головою Центру Рубеніанум в Антверпені, Бельгія. Походження твору мистецтва також було підтверджено за допомогою рентгенівської томографії, аналізу пігментів та інших методів.

Картина також буде включена до наступного доповнення та виправлення каталогу Рубенса.

На відміну від багатьох інших робіт Рубенса, створених для католицької церкви, картина "Христос на хресті", ймовірно, була написана для приватного колекціонера. Раніше картина, як вважається, "належала французькому академічному художнику XIX століття Вільяму-Адольфу Бугро".

Картину планують продати на аукціоні у Фонтенбле, Франція, під час розпродажу 30 листопада. Жодної іншої інформації про картину Рубенса, включно з оцінкою продажів, не було опубліковано.