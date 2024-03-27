На Дніпропетровщині презентували найбільший святковий кептар в Україні
У Дніпропетровській області встановили національний рекорд - майстрині створили найбільший в Україні святковий каптур вагою 30 кг і заввишки монад 3 метри
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що найбільший святковий кептар презентували на конференції, присвяченій розвитку легкої промисловості. Ширина виробу становить 2 м і 90 см, довжина - 3 м і 55 см, а вага - майже 30 кг.
Над створенням кептаря працювали 50 майстринь зі Львова, Києва, Дніпра, Чернігова, Хмельницького. Долучилися і переселенки.
За словами голови ОВА, на втілення задуму пішло понад місяць.
"Кептар рясно прикрашений традиційними орнаментами. А ще - вишитою мапою України. Досягнення офіційно зафіксували представники Книги рекордів", - йдеться в повідомленні.
У національне вбрання на свята планують одягати пам’ятник Тарасу Шевченку у Дніпрі - найвищий монумент з усіх 600 встановлених на честь українського письменника по всьому світу.
Довідка. Кептар - безрукавний хутряний кожушок, який із давніх часів використовує населення Карпат і Прикарпаття. Виготовляють вбрання з овечої шкіри та оздоблюють кольоровим сап'яном, вовною, бляшаними кружальцями, колосовим бавовняним шнурком та смушком.
- У Бородянці, що на Київщині, з нагоди 210-го ювілею Тараса Шевченка встановили рекорд України з найтривалішого виконання творів письменника.
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