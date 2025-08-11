На фронті загинув художник і військовий Давид Чичкан
Український художник-анархіст, військовослужбовець Давид Чичкан 8 серпня отримав важкі поранення, відбиваючи штурм ворожої піхоти на Запорізькому напрямку. 9 серпня зранку він помер
Про це повідомив журналіст, правозахисник і військовий Максим Буткевич у facebook.
"На Запорізькому напрямку, відбиваючи атаку ворога, загинув Давид Чичкан. Світла памʼять. Честь. Герої не вмирають", - написав Буткевич.
Як уточнили побратими з "Комітеті Спротиву", 8 серпня, відбиваючи штурм ворожої піхоти на Запорізькому напрямку, Давид Чичкан отримав важкі поранення. 9 серпня зранку його серце перестало битися. Йому було 39 років.
"Він завжди сумлінно підходив до будь-якої роботи, яку необхідно було зробити, ніколи не ховався за спинами інших чи за власний соціальний капітал. Завжди був щирим з людьми та ділився з побратимами та посестрами своїми глибокими думками щодо політики, етики та соціальної справедливості. Давид створював навколо себе унікальну атмосферу та швидко вмів знаходити підхід до людей будь-яких поглядів та систем моралі, залишаючись вірним власним переконанням. Вважав, що справжні анархісти мають ділити найважчі труднощі, що переживає їхній народ. Його загибель — величезна втрата для нас. Давид назавжди в строю", - написали в instagram.
Давид Чичкан народився в родині художників Іллі Чичкана та Тетяни Ілляхової. Він працював з графікою, плакатом, живописом, вуличним мистецтвом, перформансами й текстами.
Як уточнює "Суспільне", Чичкан не мав вищої мистецької освіти, однак послідовно розвивав свою художню практику як соціальну та політичну критику. Бачив у мистецтві інструмент змін та підтримки робочих класів. Говорив, що створює мистецтво передусім для робітників, а себе називав "рисувальником".
Чичкан був анархо-синдикалістом.
З його творчістю повʼязана низка скандалів.
Його виставку "Втрачені можливості", присвячену війні та ситуації після Майдану в Україні, в Києві знесли націоналісти та ветерани АТО. Чичкана звинуватили в тому, що він прирівнює українських військових до проросійських бойовиків "ЛДНР", а українських націоналістів — до нацистів і російських шовіністів, майданівців зображає нацистами. Утім Чичкан сам був учасником Революції Гідності.
12 лютого 2022 року виставку відкрили у Львові, але після скандалу 15 лютого призупинили.
На facebook-сторінці "Колективи Солідарності" пояснювали, що художник "відкрито називає себе анархістом, органічно пов’язуючи анархізм з українською самобутністю. У своїх роботах він постійно підіймає питання боротьби за рівне, вільне й толерантне суспільство, критикує тоталітарні ідеології та символи".
У 2022 році була пошкоджена виставка "Стрічки та трикутники", що проходила у Львівському муніципальному мистецькому центрі.
У 2024 році його виставка "Зі стрічками й прапорами" навіть не була відкрита, її скасували в Одеському національному художньому музеї.
"Зі стрічками й прапорами" мала представляти портрети військових, зображені у стилістиці політичного плаката кінця ХІХ — першої половини XX століть.
