Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура На фронті загинув художник і військовий Давид Чичкан

На фронті загинув художник і військовий Давид Чичкан

Дар'я Тарасова
11 серпня, 2025 понедiлок
11:30
Культура

Український художник-анархіст, військовослужбовець Давид Чичкан 8 серпня отримав важкі поранення, відбиваючи штурм ворожої піхоти на Запорізькому напрямку. 9 серпня зранку він помер

Зміст

Про це повідомив журналіст, правозахисник і військовий Максим Буткевич у facebook.

"На Запорізькому напрямку, відбиваючи атаку ворога, загинув Давид Чичкан. Світла памʼять. Честь. Герої не вмирають", - написав Буткевич.

Як уточнили побратими з "Комітеті Спротиву", 8 серпня, відбиваючи штурм ворожої піхоти на Запорізькому напрямку, Давид Чичкан отримав важкі поранення. 9 серпня зранку його серце перестало битися. Йому було 39 років.

"Він завжди сумлінно підходив до будь-якої роботи, яку необхідно було зробити, ніколи не ховався за спинами інших чи за власний соціальний капітал. Завжди був щирим з людьми та ділився з побратимами та посестрами своїми глибокими думками щодо політики, етики та соціальної справедливості. Давид створював навколо себе унікальну атмосферу та швидко вмів знаходити підхід до людей будь-яких поглядів та систем моралі, залишаючись вірним власним переконанням. Вважав, що справжні анархісти мають ділити найважчі труднощі, що переживає їхній народ. Його загибель — величезна втрата для нас. Давид назавжди в строю", - написали в instagram.

Давид Чичкан народився в родині художників Іллі Чичкана та Тетяни Ілляхової. Він працював з графікою, плакатом, живописом, вуличним мистецтвом, перформансами й текстами.

Як уточнює "Суспільне", Чичкан не мав вищої мистецької освіти, однак послідовно розвивав свою художню практику як соціальну та політичну критику. Бачив у мистецтві інструмент змін та підтримки робочих класів. Говорив, що створює мистецтво передусім для робітників, а себе називав "рисувальником".

Чичкан був анархо-синдикалістом.

З його творчістю повʼязана низка скандалів.

Його виставку "Втрачені можливості", присвячену війні та ситуації після Майдану в Україні, в Києві знесли націоналісти та ветерани АТО. Чичкана звинуватили в тому, що він прирівнює українських військових до проросійських бойовиків "ЛДНР", а українських націоналістів — до нацистів і російських шовіністів, майданівців зображає нацистами. Утім Чичкан сам був учасником Революції Гідності.

12 лютого 2022 року виставку відкрили у Львові, але після скандалу 15 лютого призупинили.

На facebook-сторінці "Колективи Солідарності" пояснювали, що художник "відкрито називає себе анархістом, органічно пов’язуючи анархізм з українською самобутністю. У своїх роботах він постійно підіймає питання боротьби за рівне, вільне й толерантне суспільство, критикує тоталітарні ідеології та символи".

У 2022 році була пошкоджена виставка "Стрічки та трикутники", що проходила у Львівському муніципальному мистецькому центрі.

У 2024 році його виставка "Зі стрічками й прапорами" навіть не була відкрита, її скасували в Одеському національному художньому музеї.

"Зі стрічками й прапорами" мала представляти портрети військових, зображені у стилістиці політичного плаката кінця ХІХ — першої половини XX століть.

 

Теги:
Новини
Україна
мистецтво
військові
Війна з Росією
ЗСУ загиблі
Читайте також:
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін дає інтерв'ю російським пропагандистам
Автор Анатолій Буряк
10 серпня, 2025 неділя
Ватажок "ДНР" Пушилін запевняє жителів окупованого Донецька, що вода начебто повернеться, коли РФ захопить Слов'янськ
Заступник міністра освіти з питань вищої освіти у 2023-2025 роках Михайло Винницький
Автор Анатолій Буряк
9 серпня, 2025 субота
Михайло Винницький більше не відповідає за вищу освіту у МОН: хто стоїть за його відставкою
Автор В'ячеслав Бутко
10 серпня, 2025 неділя
Чому не буде перемир’я
Київ
+19.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
11 серпня
20:28
Ексклюзив
вакцинація
Циркулює нова мутація штаму Омікрон: головний держсанітарний лікар про зростання захворюваності на COVID у Києві
20:11
нафта роснефть
Саратовський НПЗ Роснафти припинив роботу через дронову атаку, - Bloomberg
20:05
OPINION
Сатанинський механізм знищення народу через руйнування довіри
19:57
Резерв+
У Резерв+ додали функцію сплати штрафу за неприбуття за повісткою
19:48
Оновлено
Володимир Зеленський
"Є реальний шанс досягти миру": Зеленський провів розмови з президентом Литви, прем'єрами Індії й Канади та принцом Саудівської Аравії
19:44
Андрій Костін
"Це питання наразі не на часі": посол у Нідерландах Костін про притягнення до відповідальності союзників РФ
19:39
Оновлено
РФ вдарила по автовокзалу у Запоріжжі (10 серпня 2025 року)
Удар РФ по автовокзалу в Запоріжжі 10 серпня: кількість постраждалих зросла до 23
19:38
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Є комплекс факторів: Defense Express про зменшення кількості ударів "шахедами"
19:26
Оновлено
Дональд Трамп
Обмовка про зустріч з Путіним у РФ, територіальні поступки й майбутні перемовини: Трамп виступив з заявами про війну в Україні
19:24
Російська армія просунулася у трьох населених пунктах Донеччини, - DeepState
19:15
Азербайджан Вірменія
Азербайджан і Вірменія опублікували текст мирної угоди. У ЦПД назвали її жорстким приниженням Москви
18:45
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Європейські лідери та Зеленський проведуть телефонну розмову з Трампом перед його зустріччю з Путіним
18:35
Ексклюзив
Казімєж Вуйціцький
"Я б сказав полякові чи німцеві - ти можеш сам поїхати на фронт": журналіст Вуйціцький про ставлення до мігрантів з України призовного віку
18:31
Україна ЄС
Вважаємо, що вступ України та Молдови до ЄС має відбутися одночасно, – Свириденко
18:07
OPINION
Росія не чекатиме, поки Європа підготується до російського удару
18:05
"Білі янголи"
"Білі янголи" евакуювали з Покровського району 24 цивільних: серед них жінка, яку двічі діставали з-під завалів
17:53
Від початку доби на фронті зафіксували 65 боїв: на Покровському напрямку ЗСУ відбили 18 атак
17:53
оптоволоконний безпілотник
Міноборони визначило перелік підрозділів та посад операторів дронів для військових за контрактом до 25 років
17:52
Кароль Навроцький
Президент Навроцький під час візиту у США обговорить з Трампом розміщення американських військ у Польщі й відносини з Україною
17:44
Ексклюзив
"Ми можемо стати зброярнею світу, але треба міняти систему", – ветеран та керівник громадської ради при міноборони про корупцію у воєнній сфері
17:41
снаряди калібру 155 мм після виробничого процесу на заводі боєприпасів у Пенсільванії, США
Польща за 2 роки планує збільшити виробництво снарядів калібру 155 мм ушестеро
17:28
новини Тернопільщини
Палив електропідстанції в Уманському районі: в Україні агента ФСБ засудили до 15 років ув'язнення
17:18
ЗАЕС
Росіяни пошкодили інфраструктуру, яка здійснює моніторинг радіаційної обстановки на ЗАЕС
17:17
Учасники U2 опублікували заяви щодо Ізраїлю та Гази: "Ми не політичні експерти, але хочемо висловити позицію"
17:06
Ексклюзив
Чоловік в Кароліно-Бугаз підірвався на очах власних дітей: у ДСНС розповіли деталі трагедії і дали поради, як уникнути подібних випадків 
17:01
Україна ЄС
ЄС отримав 1,6 млрд євро доходів від заморожених активів РФ. Їх передадуть Україні у вигляді кредитів
16:58
Ексклюзив
Необхідна політична воля: представники кримськотатарського меджлісу сподіваються на офіційне визнання від оновленого уряду
16:42
Після звинувачень Костянтина Темляка у насильстві Jerry Heil і Yarmak перезнімуть кліп з відео українців
16:40
на фото Володимир Зеленський
Зеленський на Ставці доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів
16:28
діти, злочини росії
"Має ознаки торгівлі людьми": Лубінець звернувся до правоохоронців щодо створення росіянами "каталогу" українських дітей
16:14
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За минулий тиждень РФ застосувала проти України понад 1 тис. авіабомб і майже 1400 ударних дронів, – Зеленський
16:12
Колумбійський співак Малума перервав шоу через жінку, яка взяла на концерт однорічну дитину
16:04
морський телекомунікаційний кабель
Фінляндія висунула звинувачення капітану й двом офіцерам танкера Eagle S у пошкодженні кабелів у Балтійському морі
16:00
OPINION
Нарцисизм та путінопоклонство Трампа неперевершені
15:59
штучний інтелект
"Перевершує іноземні аналоги": в Україні створили дрон із ШІ, який вражає цілі на відстані понад 50 км
15:54
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:51
діти Україна
Окупанти депортували з Миколаївщини 15 дітей: фігурантів внесли до санкційних списків, а обвинувальний акт скерували до суду
15:44
АЕС "Гравлін"
Через нашестя медуз у Франції зупинила роботу атомна станція
15:25
Ексклюзив
Казімєж Вуйціцький
Не вірю в антиукраїнські погроми в Польщі, - історик Вуйціцький
15:24
Хосе Мануель Альбарес
Україна повинна брати участь у перемовинах щодо своєї території, – МЗС Іспанії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV