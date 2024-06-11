На війні загинув квір-артист і художник Артур Сніткус

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал у телеграм-каналі.

Український митець та воїн Артур Сніткус загинув 7 червня на Донеччині у віці 36 років.

"Герой віддав своє життя 7 червня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Співчуваємо всім рідним та близьким захисника. Щиро розділяємо біль утрати та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять нашому захиснику", - написав Надал.

Сніткус потрапив в армію до початку повномасштабного вторгнення. Він був творчою, різноплановою особистістю. Він працював стилістом, був художником. Згадуючи його, художник Олександр Курмаз описує його як людину з неперевершеним почуттям гумору, відкритістю та артистизмом.

"Людина непересічної долі, яскравий, харизматичний, талановитий, провокаційний, справжній артист з усіма притаманними для такої людини перевагами і недоліками", - написав Курмаз.

Режисер Олексій Радинський у своєму телеграм-каналі нагадав, що Сніткус був героєм його фільму "Зсув" 2016 року. Радинський залишив фільм у відкритому доступі.

"Ти наш душевний легендарний янгол. Ікона українського квір-підпілля. Твій прекрасний голос завжди був сповнений енергії та сил, які ми завжди зберігаємо в наших серцях у пам’яті про тебе", — написала координаторка культурних проєктів Наталія Мартиненко.

Артур також створював електронну музику. Його трек увійшов до компіляції SESTRO, яку випустив одеський лейбл "система | system". SESTRO містить 23 треки різних музикантів. Компіляцію випустили на платформі Bandcamp, а всі кошти від її продажу передають громадській організації "Сфера", яка допомагає жінкам та представникам ЛГБТК+ зі Сходу України.



