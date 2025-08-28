На війні загинув військовий і художник Кирило Гриньов
Український художник та військовослужбовець ЗСУ Кирило Гриньов загинув на фронті
Про це повідомила художниця Анна Звягінцева в instagram.
На фронті загину український художник Кирило Гриньов.
фото: instagram Анни Звягінцевої
Звягінцева також поширила в сторіз допис українського режисера Дмитра Мойсеєва, який підтвердив загибель Кирила Гриньова. Він поділився, що Гриньов зіграв одну з головних ролей у його фільмі "В мене є друг".
фото: instagram Анни Звягінцевої
"Я був впевнений, що він доживе до глибокої старості, але Росія невпинно вбиває", - додав Мойсеєв.
Художник та друг Гриньова Федір Александровіч уточнив у дописі на facebook, що воїн загинув 27 серпня.
Його брат Анатолій пропав безвісти 8 березня цього року.
"Він справжній сповнений духом перемоги воїн! Він скромний, інтелігентний, з рисами аристократизму не схожий на бородатих підкачаних мужніх на обличчя воїнів яких зараз розвелось що тарганів, але внутрішній дух нього як у самурая", – написав у facebook один з друзів Вадим Міндзюк.
Як пише "Суспільне", Гриньов належав до мистецького об'єднання "P. Е. П." ("Революційний Експериментальний Простір"). У нього залишилася донька.
У лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, художник доєднався до лав ЗСУ.
