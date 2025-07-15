Надя Дорофєєва стала членкинею академії звукозапису, що вручає музичну премію "Ґреммі"

Про це артистка повідомила в instagram.

"Я стала членкинею GRAMMY Recording Academy — тепер можу розповісти вам офіційно! Кажуть, у непрості моменти життя трапляються знакові події. Сьогоднішній день в мене почався з лікарні, а потім надійшов лист з такою новиною", - оголосила DOROFEEVA.

Членство надає можливість голосувати за лауреатів премії "Ґреммі".

"Це не стільки про досягнення, скільки про надзвичайну можливість бути частиною світової музичної спільноти. Адже я матиму право голосувати, підтримувати артистів з усього світу і, найцінніше для мене, — представляти українську музику та привертати ще більшу увагу до нашої культури", - пояснила співачка.

Вона додала, що найбільш наснажливим для неї є можливість брати участь у нових "виняткових проєктах академії, де створюється музичне майбутнє".