"Наша історія - неймовірне підґрунтя для дивовижних сюжетів": режисер Хоменко про альбом-мюзикл "Ти [Романтика]"
Режисер, засновник проєкту МУР Олександр Хоменко вважає, що українська історія є чудовим тлом для створення дуже крутих сюжетів
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Сьогодні традиція концептуальних альбомів відмирає. Оскільки люди звикли слухати частину треку, яка їм подобається. Зокрема, за прикладом Tik-Tok. Тому рішення піти в концептуальний альбом, який треба буде слухати за один раз, заплющуючи очі, щоб це грало в голові, дійсно було дуже сміливим. Багато хто всередині команди запитували мене про те, щоб просто зробити набір треків", - розповів Хоменко.
Режисер зауважив, що автори альбому-мюзиклу "Ти [Романтика]" намагаються перенести людину в минуле
"Втім, я вважаю, що наша історія просто дивовижна. Це неймовірне підґрунтя для дуже крутих та динамічних сюжетів. Я не розумію, чому у наших школах і мені в тому числі не розповідають історію із захватом, неначе це якийсь блокбастер. Саме тому ми вирішили відтворити в голові нашого слухача події епохи минулого. Цим альбомом ми намагаємось перенести людину в минуле. До того ж ми обрали реп. Оскільки наші письменники володіють словом і ми хотіли максимально їх наблизити до сучасності", - додав він.
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