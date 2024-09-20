Нацвідбір на Дитяче Євробачення - 2024: стартував перший етап глядацького голосування
Уранці п'ятниці, 20 вересня, розпочався перший етап глядацького голосування за переможця Нацвідбору на Дитяче Євробачення–2024
Про це повідомляє "Євробачення 2024".
Зазначається, що опитування відбуватиметься у мобільному застосунку "Дія" два дні - з 10:00 20 вересня до 10:00 22 вересня.
Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років.
Для цього потрібно зайти в застосунок "Дія", в розділі "Сервіси" обрати "Опитування" та віддати свій голос за одного з 6 учасників.
- Зʼявилися пісні шістьох фіналістів національного відбору на Дитяче Євробачення - 2024, з якими 22 вересня юні виконавці змагатимуться за право представляти Україну в Мадриді.
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