Нацвідбір на Дитяче Євробачення - 2024: стартував перший етап глядацького голосування

Про це повідомляє "Євробачення 2024".

Зазначається, що опитування відбуватиметься у мобільному застосунку "Дія" два дні - з 10:00 20 вересня до 10:00 22 вересня.

Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років.

Для цього потрібно зайти в застосунок "Дія", в розділі "Сервіси" обрати "Опитування" та віддати свій голос за одного з 6 учасників.