Дитяче Євробачення - 2024: оприлюднили пісні фіналістів Нацвідбору
Зʼявилися пісні шістьох фіналістів національного відбору на Дитяче Євробачення - 2024, з якими 22 вересня юні виконавці змагатимуться за право представляти Україну в Мадриді
Пісні поширило "Суспільне мовлення".
Під час пʼятого випуску музичного реаліті-шоу "Щоденники Дитячого Євробачення" 15 вересня вперше прозвучали пісні фіналістів національного відбору. Нині вони вже доступні на YouTube-каналі "Євробачення Україна".
Пісні для шістки фіналістів створили музична продюсерка національного відбору Світлана Тарабарова та сонграйтер Євген Тріплов.
Анастасія Бєлібова — Unbelievable
Пісня 13-річної Анастасії присвячена підліткам, які постають перед емоційними труднощами, і нагадує, що кожна людина унікальна й неповторна. Конкурсну заявку для Анастасії написав сонграйтер Євген Тріплов.
Ангеліна Глогусь — "Плачуть янголи"
Пісня 12-річної Ангеліни розповідає про янголів, які сумують через людську жорстокість. Це нагадування про важливість доброти та віри в краще. Автор - Євген Тріплов.
Злата Іванів — "НАМИСТО"
Пісня 10-річної Злати присвячена символу української культури — маминому намисту, яке є символом пам’яті поколінь. Це не просто прикраса, а важливий оберіг, що передається з покоління в покоління, уособлюючи зв’язок між минулим і майбутнім. Авторка - Світлана Тарабарова.
Вероніка Коган — Harmony
Пісня 11-річної Вероніки присвячена темі самовираження та свободи від стереотипів. Вона наголошує, що кожен може бути собою і не повинен підлаштовуватись під очікування оточення. Автор - Євген Тріплов.
Ілля Коновченко — SPACESHIP
У своїй пісні 12-річний Ілля оспівує мрію про космічний корабель, який доставить його до найзаповітніших мрій. Трек нагадує про важливість віри у свої прагнення та наполегливості в досягненні цілей, адже саме мрійники рухають світ уперед. Конкурсну заявку для Іллі написала музична продюсерка Національного відбору Світлана Тарабарова.
Артем Котенко — "ДІМ"
Пісня 12-річного Артема присвячена темі дому як місця сили та теплих почуттів. У ній йдеться про те, як важливо мати простір, що дарує затишок і безпеку, особливо для українців, які втратили свої домівки або змушені були їх покинути через війну. Конкурсну заявку для Артема написала музична продюсерка Національного відбору Світлана Тарабарова.
Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення – 2024 відбудеться 22 вересня о 18:00. Переможця відбору визначать за результатами голосування журі та глядачів.
- Ведучими шоу 22 вересня будуть українська співачка, представниця України на Дитячому Євробаченні – 2015 Анна Трінчер, офіційний "голос" конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва.
- Цього року кількість заявок на участь у національному відборі на Дитяче Євробачення встановила рекорд. Загалом надійшло 309 заявок, з них 272 були від сольних виконавців. Серед них відібрали лонгліст з 15 артистів для участі у літній "зірковій школі". За результатами вокальних прослуховувань та іспиту з хореографії зіркові наставники TAYANNA, Michelle Andrade та Євген Хмара разом із командою Нацвідбору – музичною продюсеркою Світланою Тарабаровою, сонграйтером Євгеном Тріпловим та креативним продюсером Євгеном Котом – обрали шістку фіналістів.
- Суспільне мовлення транслюватиме фінал відбору на телеканалі та сайті Суспільне Культура, сайті junior.eurovision.ua, а також фейсбук-сторінці та ютюб-каналі Євробачення Україна.
- 22-й Дитячий пісенний конкурс Євробачення вперше в історії пройде в Іспанії. Фінал Дитячого Євробачення – 2024 відбудеться 16 листопада на арені Caja Mágica в Мадриді.
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