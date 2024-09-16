Дитяче Євробачення - 2024: оприлюднили пісні фіналістів Нацвідбору

Пісні поширило "Суспільне мовлення".

Під час пʼятого випуску музичного реаліті-шоу "Щоденники Дитячого Євробачення" 15 вересня вперше прозвучали пісні фіналістів національного відбору. Нині вони вже доступні на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

Пісні для шістки фіналістів створили музична продюсерка національного відбору Світлана Тарабарова та сонграйтер Євген Тріплов.

Анастасія Бєлібова — Unbelievable

Пісня 13-річної Анастасії присвячена підліткам, які постають перед емоційними труднощами, і нагадує, що кожна людина унікальна й неповторна. Конкурсну заявку для Анастасії написав сонграйтер Євген Тріплов.

Ангеліна Глогусь — "Плачуть янголи"

Пісня 12-річної Ангеліни розповідає про янголів, які сумують через людську жорстокість. Це нагадування про важливість доброти та віри в краще. Автор - Євген Тріплов.

Злата Іванів — "НАМИСТО"

Пісня 10-річної Злати присвячена символу української культури — маминому намисту, яке є символом пам’яті поколінь. Це не просто прикраса, а важливий оберіг, що передається з покоління в покоління, уособлюючи зв’язок між минулим і майбутнім. Авторка - Світлана Тарабарова.

Вероніка Коган — Harmony

Пісня 11-річної Вероніки присвячена темі самовираження та свободи від стереотипів. Вона наголошує, що кожен може бути собою і не повинен підлаштовуватись під очікування оточення. Автор - Євген Тріплов.

Ілля Коновченко — SPACESHIP

У своїй пісні 12-річний Ілля оспівує мрію про космічний корабель, який доставить його до найзаповітніших мрій. Трек нагадує про важливість віри у свої прагнення та наполегливості в досягненні цілей, адже саме мрійники рухають світ уперед. Конкурсну заявку для Іллі написала музична продюсерка Національного відбору Світлана Тарабарова.

Артем Котенко — "ДІМ"

Пісня 12-річного Артема присвячена темі дому як місця сили та теплих почуттів. У ній йдеться про те, як важливо мати простір, що дарує затишок і безпеку, особливо для українців, які втратили свої домівки або змушені були їх покинути через війну. Конкурсну заявку для Артема написала музична продюсерка Національного відбору Світлана Тарабарова.

Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення – 2024 відбудеться 22 вересня о 18:00. Переможця відбору визначать за результатами голосування журі та глядачів.