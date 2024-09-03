Стали відомі дата фіналу та імена ведучих нацвідбору на "Дитяче Євробачення"

Про це повідомляє "Суспільне Мовлення".

Фінал нацвідбору на "Дитяче Євробачення 2024" відбудеться у форматі телевізійного концерту в неділю, 22 вересня, о 18:00. Його ведучими стануть українська співачка, яка представляла Україну на "Дитячому Євробаченні" у 2015 році Анна Трінчер, незмінний офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та ведуча відеоблогу "Євробачення Україна" Анна Тульєва.

Як і в попередні роки, переможця або переможницю нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. До вибору представника України на Дитячому Євробаченні у фіналі відбору долучаться 3 члени журі - українські співачки TAYANNA, Мішель Андраде та композитор Євген Хмара. Вони також є членами експертної ради у літній "зірковій школі", де навчаються 15 учасників лонглиста. Імена цих юних артистів, які пройшли до "зіркової школи", оголосили 24 липня.

За результатами участі у школі та консультацій з експертною радою Нацвідбору, буде обрано 6 фіналістів. Згодом відбуватиметься підготовка пісень, з якими учасники виступлять у фіналі.

Цього року кількість заявок на участь у національному відборі на Дитяче Євробачення встановила рекорд. Загалом надійшло 309 заявок, з них 272 були від сольних виконавців.

