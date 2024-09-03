Стали відомі дата фіналу та імена ведучих нацвідбору на "Дитяче Євробачення"
Ведучими фіналу національного відбору на "Дитяче Євробачення 2024" стали Тімур Мірошниченко, співачка Анна Трінчер та авторка відеоблогу "Євробачення Україна" Анна Тульєва
Про це повідомляє "Суспільне Мовлення".
Фінал нацвідбору на "Дитяче Євробачення 2024" відбудеться у форматі телевізійного концерту в неділю, 22 вересня, о 18:00. Його ведучими стануть українська співачка, яка представляла Україну на "Дитячому Євробаченні" у 2015 році Анна Трінчер, незмінний офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та ведуча відеоблогу "Євробачення Україна" Анна Тульєва.
Як і в попередні роки, переможця або переможницю нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. До вибору представника України на Дитячому Євробаченні у фіналі відбору долучаться 3 члени журі - українські співачки TAYANNA, Мішель Андраде та композитор Євген Хмара. Вони також є членами експертної ради у літній "зірковій школі", де навчаються 15 учасників лонглиста. Імена цих юних артистів, які пройшли до "зіркової школи", оголосили 24 липня.
За результатами участі у школі та консультацій з експертною радою Нацвідбору, буде обрано 6 фіналістів. Згодом відбуватиметься підготовка пісень, з якими учасники виступлять у фіналі.
Цього року кількість заявок на участь у національному відборі на Дитяче Євробачення встановила рекорд. Загалом надійшло 309 заявок, з них 272 були від сольних виконавців.
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