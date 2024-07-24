Оголошені імена 15 виконавців, які пройшли до лонглиста Нацвідбору Дитячого Євробачення – 2024

Про це пише "Суспільне".

24 липня "Суспільне Мовлення" назвало імена 15 юних виконавців, які увійшли до лонглиста Національного відбору на Дитяче Євробачення – 2024. Їх обрали серед рекордних 309 заявок, які подали на участь у відборі.

Музична продюсерка національного відбору на Дитяче Євробачення – 2024 Світлана Тарабарова відзначила високий рівень конкурсантів, наголосивши, що було "неймовірно складно" відібрати учасників лонглиста.

"Всі діти викликають щире захоплення, всі вони вже є переможцями — і це не пусті слова, бо в якій ще країні світу, під час найгарячішої фази війни, попри відсутність світла, води, постійні ракетні обстріли, діти знаходять сили займатися творчістю, вкотре підкреслюючи незламність нації. Далі — тільки вперед і вгору!", - поділилась Тарабарова.

До лонглиста Нацвідбору на Дитяче Євробачення – 2024 увійшли:

Марія Близнюк. 9 років, м. Мукачево, Закарпатська область.

Анастасія Бєлібова. 13 років, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область.

Богдан Білуха. 11 років, м. Новоукраїнка, Кіровоградська область.

Владислав Васицький. 11 років, Київська область.

Дарина Віцан. 14 років, м. Київ.

Ангеліна Глогусь. 12 років, м. Тернопіль.

Анна Дойна (Anna Doyna). 14 років, м. Київ.

Вероніка Коган. 11 років, Харківська область.

Iлля Коновченко (ILKO). 12 років, родом з Харкова, тимчасово проживає в Швейцарії.

Артем Котенко. 12 років, м. Охтирка, Сумська область.Владислава Кіцелюк (VLADA K). 12 років, родом з Києва, тимчасово проживає в Великій Британії.

Софія Нерсесян. 8 років, м. Київ.

Всеволод Скрима. 12 років, Запорізька область.

Злата Солоненко (Злата Соло). 9 років, Вінницька область.

Злата Іванів. 10 років, м. Одеса.

Фото: Суспільне Мовлення

Фото: Суспільне Мовлення

Фото: Суспільне Мовлення

За правилами конкурсу, учасники лонглиста мають взяти участь у літній "зірковій школі". На базі будинку звукозапису "Українського радіо" буде організовано прослуховування та навчання юних артистів за участі професіоналів музичної індустрії, які допоможуть учасникам всебічно розвинути свої таланти.

За результатами участі у школі та консультацій з експертною радою Нацвідбору, в яку увійшли TAYANNA, Michelle Andrade та Євген Хмара, буде обрано 6 фіналістів. Згодом відбуватиметься підготовка пісень, з якими учасники виступлять у фіналі.

Фінал Нацвідбору відбудеться у вересні в форматі телевізійного концерту. Як і минулого року, до вибору представника України на Дитячому Євробаченні у фіналі відбору долучаться 3 члени журі та глядачі.

Цього року кількість заявок на участь у національному відборі на Дитяче Євробачення встановила рекорд. Загалом надійшло 309 заявок, з них 272 були від сольних виконавців. Українські співачки TAYANNA, Мішель Андраде та композитор Євген Хмара стануть членами експертної ради національного відбору на Дитяче Євробачення - 2024.