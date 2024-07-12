Стало відомо, хто обиратиме фіналістів Нацвідбору на Дитяче Євробачення – 2024

Про це пише "Суспільне мовлення".

Суспільне Мовлення оголосило представників сучасної музичної індустрії, яких залучать до "зіркової школи" Національного відбору Дитячого Євробачення - 2024. Українські співачки TAYANNA, Мішель Андраде та композитор Євген Хмара долучаться до вибору фіналістів Національного відбору.

Артисти стануть членами експертної ради у літній "зірковій школі", де навчатимуться 15 учасників лонглиста. Їхні імена оприлюднять на платформах Суспільного до 25 липня. TAYANNA, Мішель Андраде та Євген Хмара стануть наставниками: вони направлятимуть учасників і допоможуть команді національного відбору обрати шістку кандидатів на участь у фіналі, роблячи навчання ще більш продуктивним та корисним для юних талантів.

Прослуховування й навчання артистів відбудеться на базі Будинку звукозапису "Українського Радіо" за участю професіоналів музичної індустрії, які допоможуть учасникам всебічно розвинути свої таланти, отримати нові знання та навички з вокалу, хореографії й акторської майстерності.

Сама TAYANNA починала свій творчий шлях з участі в конкурсах.

"Мені приємно долучитись до цього проєкту, адже будучи малою, і я брала участь в дитячих конкурсах дуже багато разів, саме тому я розумію всі їхні хвилювання і вкладений труд", - поділилася артистка.

Аналогічний досвід має і Мішель Андраде, яка почала участь у конкурсах у 16 років.

"Це велика відповідальність, особливо тому, що в конкурсі беруть участь діти. Дуже важливо бути з ними чесними, але водночас направляти їх так, щоб не зламати, а навпаки, надихати ставати сильнішими та кращими в цій справі, яка потребує не тільки таланту, а й значних зусиль", - наголосила вона.

На думку Євгена Хмари, музика є міжнародною мовою, яка здатна "відкривати потаємні частини наших душ і сердець". Він дав свої поради учасникам.

"Бути собою на сцені, усвідомлюючи себе як частину музики. Дарувати любов, адже саме вона здатна творити дива. Пам'ятати, що навіть перемога на Дитячому Євробаченні — це лише сходинка у великому просторі життя. Сенс у тому, щоб бути в моменті і створювати рух — це і є величезне щастя!", — додав композитор.

Цього року кількість заявок на участь у національному відборі на Дитяче Євробачення встановила рекорд. Загалом надійшло 309 заявок, з них 272 були від сольних виконавців.