Названа дата виходу фільму про Майкла Джексона, головну роль у якому зіграв племінник зірки

Про це пише Daily Mail.

Кінокомпанія Lionsgate офіційно призначила дату глобального виходу біографічного художнього фільму про популярного американського співака Майкла Джексона. Стрічка "Майкл", у якій 27-річний племінник покійної суперзірки Джафар Джексон виконає роль короля попмузики, вийде 18 квітня 2025 року в кінотеатрах США. Дистрибуцією за кордоном займається Universal.

Біографічна музична драма, знята режисером Антуаном Фукуа за сценарієм Джона Логана, розповідає про життя та чотири десятиліття кар’єри Майкла Джексона, який був одним із восьми дітей Джексонів, п’ятеро з яких були членами гурту "Пʼятірка Джексонів".

Логан також є сценаристом фільмів "Гладіатор" (2000), "Авіатор" (2004), "Свіні Тодд: Демон-перукар з Фліт-стріт" (2007), "Г’юго" (2011) і фільмів про Джеймса Бонда "007 Skyfall" (2012) і "Спектр" (2015).

За інформацією Lionsgate, у фільмі будуть розглянуті всі аспекти життя Майкла, хоча невідомо, чи торкнеться фільм скандальних суперечок, зокрема чисельних звинувачень у сексуальному насильстві над дітьми.

"Майкл" представить глядачам захопливий і чесний образ геніального, але складного чоловіка, який став королем попмузики. Фільм представляє його тріумфи та трагедії в епічному, кінематографічному масштабі — від його людської сторони та особистих труднощів до його незаперечного творчого генія, прикладом якого є його найзнаковіші виступи", — йдеться в офіційному синопсисі.

Після того, як минулого року виробництво фільму було відкладено через страйк гільдії акторів та гільдії сценаристів США у 2023 році, основні зйомки розпочнуться 22 січня 2024 року.