"Не зобовʼязана навʼязувати іншим": Приходько пояснила, чому дала інтервʼю російською

Про це вона сказала в інтервʼю журналістці Наталі Влащенко.

Українська співачка Анастасія Приходько поділилась своєю думкою щодо мовного питання в Україні.

"Я постійно кажу, що для мене той, хто має паспорт громадянина України, українець. Я не винна в тому, що коли я навчалася у школі імені Лисенка, мені все викладали російською мовою. Я не винна, що політики того чи іншого часу не займалися тим, щоб просувати українську культуру. Я в цьому не винувата", - заявила Приходько.

Вона наголосила, що спокійно спілкувалася російською мовою, адже її не примушували послуговуватися українською.

"У 2014 році особисто для себе я вирішила, що, якщо я захищаю інтереси своєї країни, я зобов'язана знати українську мову. Але я не зобовʼязана нав'язувати її іншим", - поділилась артистка.

Вона зауважила, що не може відмовитися від своїх російськомовних друзів. Натомість співачка засудила українських біженців, які виїхали до Німеччини, тоді як Україна постраждала у Другій світовій війні.

"Чому я вирішила сьогодні записати інтерв'ю російською? На підтримку своїх громадян, які мають український паспорт. Тому що ті, хто приїде зараз з Курахова, Куп'янська, Покровська - вони там половина не знають української мови - то що мені, відвернутися? Я не маю права. Тому що зараз війна. І кожен має протягти одне одному руку допомоги, а не постійно принижувати, ображати, цькувати, змушувати щось робити", - додала Приходько.