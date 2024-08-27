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"Незалежність - це завжди битва": володарка "Оскара" Джеймі Лі Кертіс присвятила щемкий допис Україні

Дар'я Тарасова
27 серпня, 2024 вiвторок
12:16
Культура На фото: Джеймі Лі Кертіс і її "Оскар"

Голлівудська акторка Джеймі Лі Кертіс, зірка "Все завжди і водночас" поширила на свою майже 6-мільйонну аудиторію в соцмережі допис про війну в Україні

Зміст

Історією українського воїна Джеймі Лі Кертіс поділилась в instagram.

65-річна видатна американська акторка поширила допис українського воєнного кореспондента та фотографа Андрія Дубчака. Джеймі Лі Кертіс переклала англійською історію українського військового, який загинув пізно ввечері 23 серпня.

"Війна - це пекло! Незалежність  – це завжди битва", - написала володарка премії "Оскар".

У своєму дописі Дубчак розповідає про воїна, якого не стало у День прапора.

"І якби він не загинув вчора, то сьогодні вітав би та приймав вітання від побратимів: "З Днем Незалежності!". На стабілізаційний пункт домедичної служби "Ульф" окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" його привезли у важкому стані. Мінно-вибухове поранення: численні ураження ноги і проникаючі уламки у праву частину голови. Медики зробили все можливе", - написав воєнний кореспондент.

Попри всі надзусилля медиків, боєць загинув напередодні Дня Незалежності. Військовослужбовець був не єдиним, кого привезли до стабілізаційного пункту 23 серпня 2024 року.

"Після були ще поранені. Троє молодих здоровʼяків з неважкими контузіями. Вони багато жартували і рвалися "дати отвєтку". І вже під ранок ще троє з легкими пораненнями ніг від вибухівки з дрона. Світанок 33-го дня Незалежності України почався для штабу з гучної роботи української артилерії по позиціях російських військ які наступають на Покровськ", - завершив він.
 

Теги:
Кіно
Війна з Росією
підтримка України
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