Нідерландський гурт Within Temptation випустив спільну пісню з українцем Alex Yarmak

Про це вони повідомили в instagram.

5 квітня вийшла нова пісня метал-гурту з Нідерландів Within Temptation, записана у співпраці з українським музикантом, автором пісень і продюсером Alex Yarmak. Композиція A Fool’s Parade, як раніше пояснювали учасники гурту, "висвітлює такі теми, як засудження брехні, удавання Росії щодо війни, її злочинів та намірів".

"З днем релізу! Наш новий сингл A Fool's Parade, записаний з Alex Yarmak, вже доступний на всіх музичних сервісах", – прокоментували премʼєру музиканти.

У березні Within Temptation прибули до Києва, де зняли кліп на цю пісню. Режисером став Інді Хаїт, відомий роботами Massandra і "Черкащина" для Latexfauna та "Вотсап" і "На самоті" для Надії Дорофєєвої.

Alex Yarmak працює в напрямках рок та метал. У 2023 році вийшов його альбом ROOTS GROW DEEP.

Within Temptation неодноразово висловлювали підтримку Україні. Рок-гурт присвятив українцям свою пісню Raise Your Banner ("Підніміть свій прапор").

Також у 2023 році гурт зібрав кошти на човни для українських військових на Херсонському напрямку.

