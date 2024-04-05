Нідерландський гурт Within Temptation випустив спільну пісню з українцем Alex Yarmak
Нідерландський гурт Within Temptation та український музичний продюсер та музикант Alex Yarmak презентували спільну пісню A Fool’s Parade ("Парад дурнів")
Про це вони повідомили в instagram.
5 квітня вийшла нова пісня метал-гурту з Нідерландів Within Temptation, записана у співпраці з українським музикантом, автором пісень і продюсером Alex Yarmak. Композиція A Fool’s Parade, як раніше пояснювали учасники гурту, "висвітлює такі теми, як засудження брехні, удавання Росії щодо війни, її злочинів та намірів".
"З днем релізу! Наш новий сингл A Fool's Parade, записаний з Alex Yarmak, вже доступний на всіх музичних сервісах", – прокоментували премʼєру музиканти.
У березні Within Temptation прибули до Києва, де зняли кліп на цю пісню. Режисером став Інді Хаїт, відомий роботами Massandra і "Черкащина" для Latexfauna та "Вотсап" і "На самоті" для Надії Дорофєєвої.
Alex Yarmak працює в напрямках рок та метал. У 2023 році вийшов його альбом ROOTS GROW DEEP.
Within Temptation неодноразово висловлювали підтримку Україні. Рок-гурт присвятив українцям свою пісню Raise Your Banner ("Підніміть свій прапор").
Також у 2023 році гурт зібрав кошти на човни для українських військових на Херсонському напрямку.
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