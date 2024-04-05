Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Нідерландський гурт Within Temptation випустив спільну пісню з українцем Alex Yarmak

Нідерландський гурт Within Temptation випустив спільну пісню з українцем Alex Yarmak

5 квітня, 2024 п'ятниця
12:40
Культура Within Temptation

Нідерландський гурт Within Temptation та український музичний продюсер та музикант Alex Yarmak презентували спільну пісню A Fool’s Parade ("Парад дурнів")

Про це вони повідомили в instagram.

5 квітня вийшла нова пісня метал-гурту з Нідерландів Within Temptation, записана у співпраці з українським музикантом, автором пісень і продюсером Alex Yarmak. Композиція A Fool’s Parade, як раніше пояснювали учасники гурту, "висвітлює такі теми, як засудження брехні, удавання Росії щодо війни, її злочинів та намірів". 

"З днем релізу! Наш новий сингл A Fool's Parade, записаний з Alex Yarmak, вже доступний на всіх музичних сервісах", – прокоментували премʼєру музиканти.

У березні Within Temptation прибули до Києва, де зняли кліп на цю пісню. Режисером став Інді Хаїт, відомий роботами Massandra і "Черкащина" для Latexfauna та "Вотсап" і "На самоті" для Надії Дорофєєвої.

Alex Yarmak працює в напрямках рок та метал. У 2023 році вийшов його альбом ROOTS GROW DEEP.

Within Temptation неодноразово висловлювали підтримку Україні. Рок-гурт присвятив українцям свою пісню Raise Your Banner ("Підніміть свій прапор").

Також у 2023 році гурт зібрав кошти на човни для українських військових на Херсонському напрямку.
 

Теги:
музика
Нідерланди
підтримка України
Читайте також:
На фото: Олег Боднарчук
4 квітня, 2024 четвер
Продюсер Боднарчук пояснив, чому Україна падає в рейтингах букмекерів Євробачення-2024
форма ЗСУ
4 квітня, 2024 четвер
Обстріл військових на шикуванні під Запоріжжям: у СБУ розкрили найімовірнішу версію подій
льон
2 квітня, 2024 вiвторок
Насіння льону: Чим корисне, як його правильно їсти і кому не варто
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.82
    Купівля 38.82
    Продаж 39.35
  • EUR
    Купівля 42.11
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
5 квітня
13:05
Україні вдалося повернути з окупації дівчину-сироту та двох підлітків, позбавлених батьківського піклування
12:53
Анонс
Програма Реальний фронт
На Еспресо - нова аналітична програма “Реальний фронт”
12:52
Путін
Кремль роздає лояльним до влади російським бізнесменам відібрані в України компанії, - британська розвідка
12:52
Ілон Маск
Блінкен заявив, що Україна стане членом НАТО, Маск порівняв це з початком фільму про ядерний апокаліпсис
12:40
Оновлено
Відбудова, реабілітація, євроінтеграція, безпекова угода: Шмигаль обговорив допомогу Україні з прем'єркою Литви Шимоніте
12:33
Тарас Кремінь
Кремінь пояснив, якою має бути мовна реінтеграція деокупованих територій
12:33
Оновлено
Олександр Онищенко
"Газова справа": ВАКС засудив екснардепа-втікача Онищенка до 15 років тюрми
12:23
FPV-дрон
Прем'єрка Литви Шимоніте анонсувала закупівлю 3 тис. FPV-дронів для України
12:20
Бузок
Короткочасні дощі та грози: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду у вихідні
12:08
На фото: Гайтана
Гайтана вперше за 10 років випустила новий альбом - "Сонце в тобі"
12:08
електроенергія, шахеди
На півдні ворожий дрон пошкодив високовольтну підстанцію: ситуація в енергосистемі станом на 5 квітня
12:06
Оновлено
обстріл, ППО
Дрони СБУ атакували щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ
12:05
OPINION
Ростислав Демчук
Чи буде Америка знову сміливим і впливовим світовим лідером?
11:58
Оновлено
світ Росія кримінал
Напад на губернатора Мурманської області РФ: поранений ножем Чібіс заявив, що відновлюється після операції
11:58
військовий квиток, мобілізація
Зменшення призовного віку: ТЦК викликатимуть 25-річних для оновлення даних і проходження ВЛК
11:55
Ексклюзив
війна з росією нафта безпілотник
Російська ППО навряд чи може боротися з дронами, - майор запасу НГУ Гетьман
11:30
Віталій Козловський
Віталій Козловський уперше став батьком і розповів, як назвали сина
11:27
Ілля Вітюк
У родини голови департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка виявили нерухомість щонайменше на 25,5 млн грн, - Слідство.Інфо
11:19
суд
Катував людей у морозильних камерах у Гостомелі: в Україні судитимуть офіцера росгвардії
11:07
Огляд
світ, міжнародний огляд
Коли буде наступ на Харків, НАТО не запросить Україну влітку, Зінченко готовий покинути "Арсенал" заради ЗСУ. Акценти світових ЗМІ 5 квітня
10:55
Євген Нищук
Нищук анонсував, що квитки в театр можна буде купувати через Дію
10:45
Сі Цзіньпін літак
Microsoft: Китай використовуватиме ШІ, щоб зірвати вибори в США, Південній Кореї та Індії
10:40
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець розповів про нічну атаку на три військові аеродроми РФ
10:28
Укрзалізниця планує запустити "сімейні вагони"
10:28
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Херсона
Росіяни зранку вдарили по Херсону: троє постраждалих, є пошкодження
10:26
Тімоті Снайдер
"Має тримати в руках нобелівський диплом, а не гвинтівку": Тімоті Снайдер відреагував на рішення Жадана служити
10:20
СБУ затримала двох іноземців, які готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині
10:19
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:16
Нова Зеландія
Нова Зеландія прагне завершити переговори щодо угоди про партнерство з НАТО у найближчі місяці
10:11
Ірина Верещук
В уряді обговорюють спрощення вступу до вишів абітурієнтів із ТОТ: подробиці
10:09
Володимир Зеленський та Йенс Столтенберг
Лідери країн НАТО не запропонують Україні вступити до Альянсу на липневому саміті, - NYT
10:04
OPINION
Ігор Луценко
Чому не брати до війська старших, хто добровільно на те згоден?
09:53
Португалія
Новий уряд Португалії підтримує вступ України до ЄС
09:36
без світла, свічка блекаут
"Ми не знаємо планів ворога": Міненерго оцінило ймовірність блекаутів по всій Україні
09:28
Сергій Шефір
"Категорично не згоден": Сергій Шефір прокоментував заяви брата про прагнення "дружити з Росією"
09:26
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
Росіяни посилюють заходи паспортизації: головред видання "Мост" про нові правила перебування на ТОТ Херсонщини
09:15
Росіяни обстріляли Покровськ на Донеччині: поранили п’ятьох цивільних, серед них підліток
09:08
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
"Стали розмінною монетою": голова Червоного хреста Білорусі прокоментував участь режиму Лукашенка у викраденні українських дітей з окупації
09:03
Оновлено
На фото: Кіноринок Каннського кінофестивалю
Організатори кіноринку Каннського кінофестивалю заявили, що не підтверджували участь російського фільму "Брат 3"
08:38
Оновлено
ППО NASAMS
Росія вночі атакувала Україну "шахедами" та ракетами: є пошкодження в Харкові та Запорізькому районі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV