Ніколь Кідман і Кіт Урбан розлучилися після 19 років шлюбу, - Reuters

Про це інформує Reuters з посиланням на низку ЗМІ.

Першим про розрив повідомив портал TMZ.com, зазначивши, що подружжя почало жити окремо на початку літа. Урбан залишив їхній сімейний будинок у Нашвіллі, штат Теннессі, та придбав власне житло.

Як TMZ, так і журнал People стверджують, що Кідман, нібито, була проти розлучення і до останнього боролася за збереження шлюбу.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, востаннє Кідман публікувала фото з Урбаном у червні, на річницю весілля. За даними THR, музикант викладав спільні знімки у травні після церемонії ACM Awards, де отримав нагороду Triple Crown.

Довідково: 58-річна Ніколь Кідман та 57-річний Кіт Урбан, обидва уродженці Австралії з подвійним громадянством США та Австралії. Вони познайомилися у 2005 році, а вже наступного року одружилися в Сіднеї.

У пари дві доньки — 17-річна Сандей Роуз та 14-річна Фейт Маргарет. Крім того, Кідман виховує двох усиновлених дітей від шлюбу з Томом Крузом.