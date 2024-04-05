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Головна Культура Нищук анонсував, що квитки в театр можна буде купувати через Дію

Нищук анонсував, що квитки в театр можна буде купувати через Дію

5 квітня, 2024 п'ятниця
10:55
Культура На фото: колишній міністр культури, боєць ССО Євген Нищук

Новопризначений гендиректор та художній керівник театру Івана Франка Євген Нищук повідомив, що вже веде перемовини з Михайлом Федоровим з цього приводу

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Київ24".

Генеральний директор та художній керівник Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Євген Нищук заявив, що має ідею реалізувати продаж квитків у театр через застосунок "Дія".

"Я не буду приховувати, я веду вже перемовини з віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим і з Міністерством цифрової трансформації на предмет того, щоб ми проводили продаж квитків, зокрема, через Дію", – сказав Нищук.

Новопризначений керівник театру Франка уточнює, що це дозволить глядачам купувати квитки онлайн без черг. Він сподівається, що нова система буде впроваджена найближчим часом.

"Мені б дійсно дуже хотілося, щоб цей попит і цей ажіотаж мав такі дуже прозорі, чіткі програмні процеси й зручності для наших улюблених глядачів, для того, щоб вони не просто стояли в черзі. Ну і ми живемо у ХХІ столітті, дуже важливо дбати й про зручність для нашого улюбленого глядача", – наголосив він.

Робочі зустрічі заплановані вже на наступний тиждень. За словами Нищука, можна буде зрозуміти, наскільки швидко вдасться втілити це рішення.

Купівля квитків через Дію дасть змогу не стояти фізично у чергах, система допоможе уникнути шахрайства, а також зекономить час.

3 квітня стало відомо, що новим генеральним директором та художнім керівником київського Театру імені Івана Франка став Євген Нищук.

Теги:
Суспільство
Дія
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