Огнєвіч прокоментувала звинувачення, що вона відмовила волонтерам під час концерту провести благодійний аукціон

Про це вона повідомила в Instagram.

Українська співачка Злата Огнєвіч відреагувала на ситуацію, яка сталася напередодні її концерту. За словами артистки, за пʼять хвилин до початку концерту "невідомі особи прорвалися на сцену". Їх перевели за лаштунки, де вони, як каже Злата, "продовжили поводитися агресивно".

"Я помітила конфліктну ситуацію, коли йшла на свій виступ. Невідомі особи представились волонтерами (чи правда це, неможливо перевірити за 5 хвилин до початку заходу)", - зауважила артистка.

Огнєвіч запропонувала компроміс — обмінятись контактами, щоб вона могла перевірити інформацію щодо реальності волонтерства і після цього вони б домовилися щодо проведення збору на сторінці співачки.

"Представники моєї команди дали свої контакти для подальшого спілкування. Якщо хтось має претензії особисто до мене, напишіть особисто, а не зводьте наклепи, не розібравшись в ситуації", - додала вона.

Реакцію Огнєвіч викликав допис блогера та оглядача українського шоубізнесу Богдана Беспалова. У себе в телеграм-каналі він повідомив, що Злата Огнєвіч буцімто відмовила волонтерам і військовому під час її виступу продати картину на аукціоні.

"Військовий на реабілітації намалював картину, аби із зароблених коштів долучитися на закриття зборів задля потреб ЗСУ. Це 10 хвилин часу, Злато. Можливо саме з цього аукціону придбана потім техніка наших захисникам могла б врятувати чиєсь життя", - дорікнув Беспалов.

Він зауважив, що не знецінює допомогу, яку співачка вже зробила.

"Але інколи такі "дрібниці" як прохання на концерті можуть змінити повністю ставлення до тебе як до людини. Щодо продажу картини волонтери домовлялись попередньо і представники співачки дали згоду, а коли прийшли волонтери і наш захисник, їх послали якомога далі", - додав блогер.

Фото: Скриншот з телеграм-каналу BespaLOVmedia

Фото: Скриншот з телеграм-каналу BespaLOVmedia