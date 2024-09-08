Оголошено переможців 81-го Венеціанського кінофестивалю

Про це йдеться на сайті фестивалю.

До складу журі 81-го Венеціанського кінофестивалю на чолі з Ізабель Юппер увійшли Джеймс Ґрей, Ендрю Хей, Аґнєшка Голланд, Клебер Мендонса Фільо, Абдеррахман Сіссако, Джузеппе Торнаторе, Джулія фон Хайнц та Чжан Цзиі.

Головний приз - Золотий Лев - дістався фільму "Кімната по сусідству" Педро Альмодовара (Іспанія).

Срібний Лев - Гран-Прі отримав фільм "Вермігліо" Маури Дельперо (Італія, Франція, Бельгія).

Срібний Лев - Найкраща режисерська робота дістався Брейді Корбету за фільм "Бруталіст" (Велика Британія).

"Coppa Volpi" за найкращу жіночу роль отримала Ніколь Кідман за фільм "Дитина" Галіни Рейн (США).

"Coppa Volpi" за найкращу чоловічу роль дістався Венсану Ліндону у фільмі "Жартівник на фоні вогню" Дельфіни Кулен та Мюріель Кулен (Франція).

Фільм "Новий рік, який ніколи не настане" Богдана Мурешану (Румунія, Сербія) отримав нагороду "Orizzonti" за найкращий фільм.

Нагороду "Orizzonti" за найкращу режисерську роботу отримала Сара Фрідланд за фільм "Знайомий дотик" (США).

Спеціальний приз журі "Orizzonti" дістався Мурату Фіратоглу (Туреччина) за фільм "Один із тих днів, коли Хеме померла".

Нагороду "Orizzonti" за найкращу діяльність отримала Кетлін Чалфант у фільмі "Знайомий дотик" Сари Фрідланд (США).

Нагороду "Orizzonti" за найкращу акторську роль отримав Франческо Ґеґі у фільмі "Сім'я" режисера Франческо Костабіле (Італія).

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Нагороду "Orizzonti" за найкращий сценарій отримав Скандар Копті за фільм "Щасливі свята" (Палестина, Німеччина, Франція, Італія, Катар).

Нагороду "Orizzonti" за найкращий короткометражний фільм отримав "Хтот любить сонце" Аршія Шакіба (Канада).