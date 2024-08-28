Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Олег Винник заявив, що має чергу артистів, які хочуть записати з ним дует

Олег Винник заявив, що має чергу артистів, які хочуть записати з ним дует

Дар'я Тарасова
28 серпня, 2024 середа
15:42
Культура На фото: Олег Винник

Співак Олег Винник відмовився від потенційного дуету з Андрієм Кравченком, якого порівнюють з виконавцем "Вовчиці", заявивши, що до нього стоїть черга за дуетами

Зміст

Про це він сказав він час нового випуску ток-шоу "Говорить вся країна".

Співак Андрій Кравченко, якого порівнюють з Олегом Винником, став гостем телешоу. Разом з ведучим вони обговорювали, чи дійсно Кравченко копією манеру Винника і імітує його образ і голос. За словами Кравченка, він не прагнув замінити артиста, а про схожість з Винником йому сказали шанувальники.

Онлайн до розмови долучився і сам Олег Винник, який з початку повномасштабного вторгнення перебуває в Німеччині. Він поділився, що не переживає, що Кравченко може зайняти його місце в українському шоубізнесі.

"Мені абсолютно байдуже, хто і що говорить та видумує. Не потрібно займати чиюсь нішу. Будьте собою, знайдіть своє обличчя. І не намагайтеся на чужому коні доїхати до раю. Зрештою, я вже до сьогоднішнього дня стільки бачив своїх дублерів. Комічних і не комічних. Дай Бог їм всього, що вони бажають. У мене часу немає розглядати, хто на мене схожий. Мене це не цікавить. Мене цікавить тільки те, коли настане перемога і коли ми будемо жити в мирі", - заявив Винник.

Кравченко погодився, що молодим артистам не слід намагатися когось копіювати, і додав: "Відчув, що можливо колись буде дует".

У відповідь Винник заперечив, що його це не цікавить.

"Якби я хотів, у мене черга стоїть до сьогоднішнього дня за дуетами. Мені абсолютно це не цікаво. Мені цікаво тільки одне: коли настане перемога і ми будемо жити в мирі", - наголосив співак.

Він додав, що з пропозицією дуету Кравченку краще звернутися до Мадонни або Дженніфер Лопес, адже "в них більше грошей".

Куди зник Олег Винник після початку повномасштабної війни

У червні 2023 року Винник дав інтервʼю, в якому зізнався, що виїхав з України 26 лютого 2022 року. Він також заявив, що за останні понад 10 років близько 40 разів бачив сон, у якому виїжджав з-під обстрілів і вибухів. Він поділився, що вважав недоречним звертатись до українців, коли сам у Німеччині. 

Понад рік з початку повномасштабної війни про співака не було чути. Згодом він повідомив, що не має доступу до соцмереж, тому не давав знати про себе фанатам протягом півтора року. 

12 липня 2022 року адвокатка Винника підтвердила, що співак покинув Україну. Причиною переїзду артиста до Німеччини, де він жив останні 20 років, вона назвала його проблеми зі здоров'ям. Вона також зауважила, що Винник допомагає ЗСУ, але не афішує цього. Версію про здоровʼя розвинув і блогер Богдан Беспалов, заявивши, що Винник переніс онкологічне захворювання та перебуває зараз у Німеччині, де, імовірно, і залишиться. Однак лідерка фан-клубу артиста "Вовчиці" Валерія Барон заперечила чутки про онкологію в артиста. Вона також розповіла, чому про співака нічого не чути.

Про те, що Винник допомагає ЗСУ, казав багато його друг, військовослужбовець Роман Недзельський. Він показав автівки, які закуповує для фронту музикант.

Днями колишній продюсер Олега Винника Олександр Горбенко назвав співака "жалюгідним мемом і посміховиськом" та звинуватив у брехні про хворобу і допомогу ЗСУ.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
Олег Винник
Читайте також:
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Автор Дар'я Куркіна
27 серпня, 2024 вiвторок
Глава МАГАТЕ Гроссі після відвідин Курської АЕС заявив, що "ситуація з безпекою серйозна"
На фото: Квентін Тарантіно
Автор Дар'я Тарасова
27 серпня, 2024 вiвторок
Квентін Тарантіно назвав "один з найкращих фільмів, які коли-небудь бачив". Це мультик
Прем’єр Індії Моді з Путіним
Автор Катерина Єсікова
27 серпня, 2024 вiвторок
Премʼєр Індії Моді розповів Путіну про поїздку до України
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.67
    Продаж 46.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
28 серпня
16:45
Ексклюзив
ракета "Довгий Нептун"
Випробування української балістичної ракети могло відбуватись в бойових умовах, - Defense Express
16:27
карпати-динамо
Кубок України: відбулось жеребкування 1/8 фіналу. З ким зіграють "Шахтар" і "Динамо"
16:27
Автомобілі швидкої допомоги від United24
Три прикордонні області отримали 22 автомобілі швидкої допомоги від United24
16:20
Ексклюзив
росіяни підірвали міст через Сейм
Росіяни забруднюють річку Сейм, яка тече й територією України, - декан факультету природничих наук Києво-Могилянсьої академії професор Хлобистов
16:19
Олександр Сердюк
На фронті загинув артист-вокаліст київського театру "Берегиня" Олександр Сердюк
16:19
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц: на військову підтримку Україні у проєкті бюджету Німеччини на 2025 рік передбачено 4 млрд євро
16:08
Донецька область
У Покровську з 2 вересня не працюватимуть банківські установи, - ОВА
15:48
Сергій Сергійчук
У Кривому Розі від ракетного удару РФ 27 серпня загинув ексочільник Черкащини Сергій Сергійчук
15:47
LED лампа
Українці отримали 40 млн енергоефективних ламп від ЄС в обмін на лампи розжарювання
15:18
засновник Telegram Павло Дуров
Франція видала ордер на арешт брата Павла Дурова, який є співзасновником Telegram, - Politico
15:07
Ексклюзив
Карта бойових дій за 21-28 серпня
Росіяни зрозуміли мету маневру на Курщині, незабаром можливі бої за Покровськ, - військовий експерт Ступак
14:22
Дніпрогес
В Україні не залишилося жодної ГЕС, яку б не атакувала Росія, - Укргідроенерго
14:08
Близький Схід Ємен нафта
Російська Татнафта збільшила експорт до Угорщини й Словаччини після припинення транзиту Лукойлу
14:03
фейк
МЗС Молдови спростувало російський фейк про перевезення біоматеріалів з України
14:03
Всеволод Князєв
ВАКС почав вивчати докази у справі ексголови Верховного суду Князєва
13:52
Де очікуються дощі та найнижча температура: прогноз погоди від Наталки Діденко на 29 серпня
13:46
"Конотопська Відьма" за 4 дні прокату зібрала майже 12 млн грн
13:32
тюрма
В Україні оголосили підозри двом жінкам, які проводили "референдуми" РФ на сході та півдні
13:30
Бурак Озчівіт
Зірка "Величного століття" турецький актор Бурак Озчівіт взяв участь у зйомках у РФ
13:29
сухпайки
Врахували релігійні, медичні й етичні потреби: Міноборони розробляє нові сухпайки для ЗСУ
13:23
На Чернігівщині в прикордонному селі через ворожий артобстріл згоріли 25 будівель
13:22
Інтерв’ю
Карта бойових дій за 21-28 серпня
​​​​​​​Карта бойових дій за період 21-28 серпня: росіяни пробили ворота на Покровськ, штурмують торецькі "Вежі", але сама РФ не припиняє палати
13:09
укриття
Шкільні укриття здатні вмістити 317 тис. людей: Кличко розповів про новий навчальний рік у Києві
13:00
Оновлено
обстріл
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до восьми
12:59
Оновлено
дрон, БПЛА
У Херсоні чотири людини дістали поранення через ворожу атаку БПЛА
12:58
Кір Стармер
Премʼєр Британії Стармер прибув до Німеччини: обговорюватиме відновлення відносин з Євросоюзом
12:54
електроенергія
У більшості регіонів діятимуть три черги вимкнень: ситуація в енергосистемі України 28 серпня
12:49
Павло Кириленко
ВАКС обрав запобіжний захід очільнику АМКУ Кириленку
12:49
Оновлено
Окупанти намагаються взяти в кільце Вугледар: Deep State доповів про ситуацію на Донеччині
12:38
школа
Лише в одному районі Харківщини можна запровадити офлайн-навчання школярів, – Синєгубов
12:37
Наталя Кузнєцова
На війні за Україну загинула активістка та військова Наталя Кузнєцова
12:26
На фото: Jerry Heil
Jerry Heil випустила пісню All eyes on kids, присвячену викраденню Росією українських дітей
12:25
Вакцинація
Захищає дітей одразу від п’яти захворювань: ЮНІСЕФ передав Україні 60 тис. доз комбінованої вакцини
12:25
Оновлено
РФ увечері 27 серпня обстріляла Ізюм із РСЗВ "Торнадо": постраждали 12 людей, серед них 5 дітей
12:24
OPINION
Анна Лобова та Олег Лобов
Про полонених азовців, пресконференцію президента та списки на обмін
12:18
"Ключовий логістичний маршрут армії РФ": партизани провели серію диверсій на новій залізничній гілці окупантів на півдні України
12:18
Володимир Путін
Британська розвідка розповіла, що Путін призначає на високі посади своїх родичів
11:53
Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Наумова
11:46
Оновлено
електроенергія, графіки відключень
Три черги замість двох: в Укренерго уточнили ситуацію з вимкненнями світла 28 серпня
11:45
Камала Гарріс
Фанати Тейлор Свіфт зібрали $100 тис. для кампанії Камали Гарріс
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV