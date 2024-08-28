Олег Винник заявив, що має чергу артистів, які хочуть записати з ним дует

Про це він сказав він час нового випуску ток-шоу "Говорить вся країна".

Співак Андрій Кравченко, якого порівнюють з Олегом Винником, став гостем телешоу. Разом з ведучим вони обговорювали, чи дійсно Кравченко копією манеру Винника і імітує його образ і голос. За словами Кравченка, він не прагнув замінити артиста, а про схожість з Винником йому сказали шанувальники.

Онлайн до розмови долучився і сам Олег Винник, який з початку повномасштабного вторгнення перебуває в Німеччині. Він поділився, що не переживає, що Кравченко може зайняти його місце в українському шоубізнесі.

"Мені абсолютно байдуже, хто і що говорить та видумує. Не потрібно займати чиюсь нішу. Будьте собою, знайдіть своє обличчя. І не намагайтеся на чужому коні доїхати до раю. Зрештою, я вже до сьогоднішнього дня стільки бачив своїх дублерів. Комічних і не комічних. Дай Бог їм всього, що вони бажають. У мене часу немає розглядати, хто на мене схожий. Мене це не цікавить. Мене цікавить тільки те, коли настане перемога і коли ми будемо жити в мирі", - заявив Винник.

Кравченко погодився, що молодим артистам не слід намагатися когось копіювати, і додав: "Відчув, що можливо колись буде дует".

У відповідь Винник заперечив, що його це не цікавить.

"Якби я хотів, у мене черга стоїть до сьогоднішнього дня за дуетами. Мені абсолютно це не цікаво. Мені цікаво тільки одне: коли настане перемога і ми будемо жити в мирі", - наголосив співак.

Він додав, що з пропозицією дуету Кравченку краще звернутися до Мадонни або Дженніфер Лопес, адже "в них більше грошей".