Олег Винник заявив, що має чергу артистів, які хочуть записати з ним дует
Співак Олег Винник відмовився від потенційного дуету з Андрієм Кравченком, якого порівнюють з виконавцем "Вовчиці", заявивши, що до нього стоїть черга за дуетами
Про це він сказав він час нового випуску ток-шоу "Говорить вся країна".
Співак Андрій Кравченко, якого порівнюють з Олегом Винником, став гостем телешоу. Разом з ведучим вони обговорювали, чи дійсно Кравченко копією манеру Винника і імітує його образ і голос. За словами Кравченка, він не прагнув замінити артиста, а про схожість з Винником йому сказали шанувальники.
Онлайн до розмови долучився і сам Олег Винник, який з початку повномасштабного вторгнення перебуває в Німеччині. Він поділився, що не переживає, що Кравченко може зайняти його місце в українському шоубізнесі.
"Мені абсолютно байдуже, хто і що говорить та видумує. Не потрібно займати чиюсь нішу. Будьте собою, знайдіть своє обличчя. І не намагайтеся на чужому коні доїхати до раю. Зрештою, я вже до сьогоднішнього дня стільки бачив своїх дублерів. Комічних і не комічних. Дай Бог їм всього, що вони бажають. У мене часу немає розглядати, хто на мене схожий. Мене це не цікавить. Мене цікавить тільки те, коли настане перемога і коли ми будемо жити в мирі", - заявив Винник.
Кравченко погодився, що молодим артистам не слід намагатися когось копіювати, і додав: "Відчув, що можливо колись буде дует".
У відповідь Винник заперечив, що його це не цікавить.
"Якби я хотів, у мене черга стоїть до сьогоднішнього дня за дуетами. Мені абсолютно це не цікаво. Мені цікаво тільки одне: коли настане перемога і ми будемо жити в мирі", - наголосив співак.
Він додав, що з пропозицією дуету Кравченку краще звернутися до Мадонни або Дженніфер Лопес, адже "в них більше грошей".
Куди зник Олег Винник після початку повномасштабної війни
У червні 2023 року Винник дав інтервʼю, в якому зізнався, що виїхав з України 26 лютого 2022 року. Він також заявив, що за останні понад 10 років близько 40 разів бачив сон, у якому виїжджав з-під обстрілів і вибухів. Він поділився, що вважав недоречним звертатись до українців, коли сам у Німеччині.
Понад рік з початку повномасштабної війни про співака не було чути. Згодом він повідомив, що не має доступу до соцмереж, тому не давав знати про себе фанатам протягом півтора року.
12 липня 2022 року адвокатка Винника підтвердила, що співак покинув Україну. Причиною переїзду артиста до Німеччини, де він жив останні 20 років, вона назвала його проблеми зі здоров'ям. Вона також зауважила, що Винник допомагає ЗСУ, але не афішує цього. Версію про здоровʼя розвинув і блогер Богдан Беспалов, заявивши, що Винник переніс онкологічне захворювання та перебуває зараз у Німеччині, де, імовірно, і залишиться. Однак лідерка фан-клубу артиста "Вовчиці" Валерія Барон заперечила чутки про онкологію в артиста. Вона також розповіла, чому про співака нічого не чути.
Про те, що Винник допомагає ЗСУ, казав багато його друг, військовослужбовець Роман Недзельський. Він показав автівки, які закуповує для фронту музикант.
Днями колишній продюсер Олега Винника Олександр Горбенко назвав співака "жалюгідним мемом і посміховиськом" та звинуватив у брехні про хворобу і допомогу ЗСУ.
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