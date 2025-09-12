Оприлюднили заповіт Джорджіо Армані: документ передбачає поступовий продаж компанії

Про це повідомляє Reuters.

Агентство отримало копію заповіту італійського модельєра Джорджо Армані, який помер 4 вересня. У документі зазначається, що спадкоємці мають продати 15% акцій модного дому Armani протягом 18 місяців, а потім передати додаткові 30% - 54,9% тому ж покупцю протягом трьох-п'яти років.

Як альтернатива вказується IPO - процес, під час якого компанія перетворюється з приватної на публічну. Згідно з заповітом, слід провести первинне публічне розміщення акцій.

У заповіті також зазначено, що пріоритет має бути наданий гіганту в сфері виробництва предметів розкоші Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH.PA), важковаговику краси L'Oreal (OREP.PA), лідеру ринку окулярів EssilorLuxottica (ESLX.PA) або іншим групам.

Спадкоємцям слід розглянути інші модні та розкішні компанії, з якими компанія Armani має комерційні зв'язки, для майбутнього продажу.

Армані був єдиним великим акціонером компанії, яку він заснував разом зі своїм покійним партнером Серджо Галеотті в 1970-х роках і яку він жорстко контролював до самого кінця як у творчому, так і в управлінському планах.

Він не залишив після себе дітей, які могли б успадкувати бізнес, який у 2024 році приніс відносно стабільний дохід у розмірі 2,3 млрд євро ($2,7 млрд), але прибуток якого скоротився на тлі загального спаду в галузі.