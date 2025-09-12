Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Оприлюднили заповіт Джорджіо Армані: документ передбачає поступовий продаж компанії

Оприлюднили заповіт Джорджіо Армані: документ передбачає поступовий продаж компанії

Дар'я Тарасова
12 вересня, 2025 п'ятниця
11:27
Культура Джорджо Армані

Згідно з заповітом покійного модельєра Джорджіо Армані, спадкоємці мають продати 15% акцій модного дому Armani протягом 18 місяців, а потім передати додаткові 30% - 54,9% тому ж покупцю протягом трьох-п'яти років

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Агентство отримало копію заповіту італійського модельєра Джорджо Армані, який помер 4 вересня. У документі зазначається, що спадкоємці мають продати 15% акцій модного дому Armani протягом 18 місяців, а потім передати додаткові 30% - 54,9% тому ж покупцю протягом трьох-п'яти років.

Як альтернатива вказується IPO - процес, під час якого компанія перетворюється з приватної на публічну. Згідно з заповітом, слід провести первинне публічне розміщення акцій.

У заповіті також зазначено, що пріоритет має бути наданий гіганту в сфері виробництва предметів розкоші Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH.PA), важковаговику краси L'Oreal (OREP.PA), лідеру ринку окулярів EssilorLuxottica (ESLX.PA) або іншим групам.

Спадкоємцям слід розглянути інші модні та розкішні компанії, з якими компанія Armani має комерційні зв'язки, для майбутнього продажу.

Армані був єдиним великим акціонером компанії, яку він заснував разом зі своїм покійним партнером Серджо Галеотті в 1970-х роках і яку він жорстко контролював до самого кінця як у творчому, так і в управлінському планах.

Він не залишив після себе дітей, які могли б успадкувати бізнес, який у 2024 році приніс відносно стабільний дохід у розмірі 2,3 млрд євро ($2,7 млрд), але прибуток якого скоротився на тлі загального спаду в галузі.

  • Легендарний модельєр та творець сучасного стилю Джорджо Армані помер 4 вересня у віці 91 року.

 

Теги:
Новини
Світ
Італія
бізнес
Мода
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
12 вересня
11:11
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зростає через хмарність: ситуація в енергосистемі 12 вересня
10:55
Ексклюзив
мобілізація
"Ця чергова помилка - невиправна": голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони про виїзд чоловіків віком 18–22 років
10:54
Оновлено
Принц Гаррі прибув до Києва
Принц Гаррі приїхав до Києва з неанонсованим візитом
10:43
СБУ затримала настоятеля храму УПЦ (МП), який коригував удари РФ по Сумщині
10:12
OPINION
Як Польща, НАТО та Європа мали б відповісти на атаку дронами по Польщі, і якою може бути роль України?
10:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
Безсилий Трамп спокушає Путіна, а російські війська вже поруч кордонів НАТО. Акценти світових ЗМІ 12 вересня
09:48
Японія
Японія знизила ціновий ліміт на імпорт російської нафти
09:46
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 12 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
09:23
Оновлено
Очільник МЗС Польщі Сікорський прибув до Києва
09:22
Ексклюзив
Людмила Денісова
"Кошти не зникнуть": правозахисниця Денісова про повернення пенсій ВПО з Ощадбанку до ПФУ
09:18
OPINION
Трамп зняв санкції з Белавіа
09:10
сили ППО
Сили ППО уразили 33 із 40 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
09:10
"Атеш" розвідав ключовий навчальний центр Чорноморського флоту РФ у Севастополі
09:02
Оксен Лісовий
"Ми заплатимо трильйонами доларів збитків за тривале онлайн-навчання", – Лісовий
08:42
Анонс
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: результати та розклад матчів 5-го туру чемпіонату України
08:37
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами: через влучання по промзоні на околиці Сум є загиблий, на Київщині спрацювала ППО
08:20
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті зафіксували 195 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 60 атак росіян
08:20
Жаїр Болсонару
Експрезидента Бразилії Болсонару засудили до 27 років за підготовку держперевороту
08:20
Ексклюзив
Білорусь солдати
"Маємо тверезо оцінювати ситуацію": у ДПСУ попередили про можливі інформаційні провокації під час навчань РФ і Білорусі
07:47
OPINION
Три кроки для України
07:36
Оновлено
безпілотник, дрон
У Росії заявили про нібито збиття 221 безпілотника над 13 регіонами
07:32
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 890 військових, 40 артсистем і 2 бронемашини
07:03
Квиток в один бік: в Україні дружини військовослужбовців змушені самотужки виховувати дітей з інвалідністю, закон не передбачає звільнення 
06:53
OPINION
Вбивство Кірка відкрило для Дональда Трампа кілька шляхів
06:41
НАТО
НАТО готує оборонні військові заходи у відповідь на вторгнення російських дронів у Польщу, - Bloomberg
06:32
енергетики Рівненщини
В Україні запрацювала найбільша у Східній Європі система накопичення енергії
00:45
Дональд Трамп
Трамп сказав, що вторгнення дронів РФ у повітряний простір Польщі "могло бути помилкою"
2025, четвер
11 вересня
23:49
винищувач Rafale
Франція направить у Польщу три винищувачі Rafale для захисту повітряного простору
22:39
Bring Kids Back UA
"Мав хронічне захворювання, проте належного лікування не отримував": в Україну повернули 17-річного юнака з території РФ
22:06
Марія Захарова
Росія закликала Польщу "задуматись про наслідки" і переглянути рішення про закриття кордонів з Білоруссю
21:39
Оновлено
Володимир Зеленський і Кіт Келлог
Зеленський і Келлог зустрілись у Києві. Про що говорили
21:34
Ексклюзив
Валерій Залужний
Ми не побачили жодних ознак підготовки Залужного до виборів, - голова КВУ Кошель
20:52
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль: Україна має виробляти щомісяця 400 тис. БПЛА, аби конкурувати з РФ
20:22
Албанія
В Албанії вперше в світі представили міністра, створеного ШІ: він відповідатиме за держзакупівлі
20:07
Ексклюзив
тепло
З поміркованим оптимізмом: експерт з енергетики Харченко про новий опалювальний сезон
20:05
Огляд
теракт 11 вересня 2001 року у США
Теракт 11 вересня у США: 24 роки тому 19 терористів перетворили 4 літаки на зброю, а імена жертв встановлюють досі
19:59
Сирський і очільник генштабу Польщі обговорили можливість співпраці в боротьбі з БПЛА
19:58
Ексклюзив
крилата ракета Нептун
Проєкт ERAM: Україна матиме доступ до нових крилатих ракет, - Defense Express
19:58
Володимир Зеленський
Зеленський порівняв "шахеди" у Польщі з "зеленими чоловічками" у Криму
19:15
"Росія набирає сміливості": Каллас вважає, що війна в Україні триватиме принаймні ще 2 роки
Більше новин
