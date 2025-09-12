Оприлюднили заповіт Джорджіо Армані: документ передбачає поступовий продаж компанії
Згідно з заповітом покійного модельєра Джорджіо Армані, спадкоємці мають продати 15% акцій модного дому Armani протягом 18 місяців, а потім передати додаткові 30% - 54,9% тому ж покупцю протягом трьох-п'яти років
Про це повідомляє Reuters.
Агентство отримало копію заповіту італійського модельєра Джорджо Армані, який помер 4 вересня. У документі зазначається, що спадкоємці мають продати 15% акцій модного дому Armani протягом 18 місяців, а потім передати додаткові 30% - 54,9% тому ж покупцю протягом трьох-п'яти років.
Як альтернатива вказується IPO - процес, під час якого компанія перетворюється з приватної на публічну. Згідно з заповітом, слід провести первинне публічне розміщення акцій.
У заповіті також зазначено, що пріоритет має бути наданий гіганту в сфері виробництва предметів розкоші Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH.PA), важковаговику краси L'Oreal (OREP.PA), лідеру ринку окулярів EssilorLuxottica (ESLX.PA) або іншим групам.
Спадкоємцям слід розглянути інші модні та розкішні компанії, з якими компанія Armani має комерційні зв'язки, для майбутнього продажу.
Армані був єдиним великим акціонером компанії, яку він заснував разом зі своїм покійним партнером Серджо Галеотті в 1970-х роках і яку він жорстко контролював до самого кінця як у творчому, так і в управлінському планах.
Він не залишив після себе дітей, які могли б успадкувати бізнес, який у 2024 році приніс відносно стабільний дохід у розмірі 2,3 млрд євро ($2,7 млрд), але прибуток якого скоротився на тлі загального спаду в галузі.
- Легендарний модельєр та творець сучасного стилю Джорджо Армані помер 4 вересня у віці 91 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.61
- EUR Купівля 48.14Продаж 48.85
- Актуальне
- Важливе