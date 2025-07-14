Організатори скасували захід "з міркувань безпеки": автор "Іди туди, де страшно" Ловлесс готовий приїхати до Києва

Про це видавництво BookChef повідомило дописом в instagram, який наразі видалений.

25 липня мав відбутися захід за участі британського коуча, відомого бізнес-тренера й автора мотиваційної книжки "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш" Джима Ловлесса. Проте організатори вирішили подію перенести "у зв'язку з погіршенням воєнного стану в Україні та з міркувань безпеки".

"Попри те, що ми з нетерпінням чекали на цю унікальну можливість навчитися у майстра мотивації та особистісного зростання, ми розуміємо, що в поточних умовах це неможливо. Ми активно працюємо над можливістю перенесення заходу на безпечніший період", - написали в дописі видавництва, який наразі видалений.

фото: скриншот з BookChef, "Непозбувний книгочитун"

Повідомлення викликало хвилю жартівливих коментарів у соцмережах та в книжкових пабліках.

BookChef зазначили, що розуміють іронію ситуації.

Згодом вони оприлюднили новий допис, уточнивши, що подію скасувало не видавництво, а організатори.

"Видали книгу "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш" — і ось, зустріч з автором Джимом Ловлессом доводиться відкласти через реальні загрози в Україні. Ми говоримо конкретно про загрози для читачів Ловлесса, які хочуть зустрітись з ним у Києві", - наголосили в BookChef.

Вони додали, що за час повномасштабної війни зрозуміли: українське "страшно" і світове "страшно" — це два абсолютно різних виміри.

"Світове страшно — це виступ перед публікою, перше побачення, співбесіда чи відверта розмова з батьками, звільнення з роботи чи вулична бійка. Наше страшно — це свист ворожих ракет над головою та гидке торохтіння "шахедів". Наше страшно — не отримати "+" у відповідь на питання "Ти живий?", - поділились у новому дописі.

Проте у коментарях звернули увагу, що оригінальна назва книжки — Taming tigers ("Приборкання тигрів") — не створює такої іронії. Ба більше, переклад назви "Іди туди, де страшно" уперше зʼявився у 2019 році в російськомовному перекладі книжки російським видавництвом ЭКСМО ("Иди туда, где страшно").

У BookChef наразі свій переклад не коментували.

Реакція автора Джима Ловлесса

Консультантка зі стратегічних комунікацій, амбасадорка ефективного читання Надія Потоцька звернула увагу, що Джим Ловлесс підтримав Україну після повномасштабного вторгнення Росії, не їздить до РФ, допомагає реформувати державні процеси та працює з топбізнесом.

"Зайшла на сторінку Ловлесса почитати більше. У коментарях до постів побачила пару сотень жартиків і питань від нас, чому він не їде в Україну. І він відписує кожному. Що не скасовував візит, це рішення організаторів. Його ніби як навіть не попередили. А він дуже навіть готовий приїхати. Тож тепер організує свій візит у Київ", - написала Потоцька.

В instagram під різними дописами люди почали критикувати автора.

В одному з коментарів Ловлесс відповів: "Я нічого не скасовував і знайду спосіб приїхати до Києва. Українські організатори заходу скасували його, не порадившись зі мною. Якщо ваш коментар щирий, а не розважальний, будь ласка, підпишіться на мене, щоб дізнатися про нову дату, яку я організую особисто".

фото: скриншот з instagram

фото: скриншот з instagram



