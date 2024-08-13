Отримував пропозиції: шоумен Педан розповів, чи має політичні амбіції 

Про це він сказав у коментарі "Люкс ФМ".

Український ведучий і шоумен Олександр Педан розповів, чому вирішив вдруге вступити в університет. Він обрав спеціальність "Публічне управління", проте повʼязувати своє життя з політикою не планує.

"Я вступаю для того, щоб просто вчитися. Це друга вища освіта, вона не дає відстрочки від армії. Я просто йду вчитися заради того, щоб вчитися, тому що після 40 років треба створювати нові нейронні зв'язки. А якщо говорити іншими категоріями, то я йду на "Публічне управління", де дуже хочу розібратися в державотворенні й ще більше створювати таких класних колаборацій від громадського сектору, держави, приватного сектору", – поділився Педан.

Він уточнив, що не має політичних амбіцій і планує продовжити роботу над власними проєктами. Зокрема, він є ведучим авторської програми "УніверCHECK", у рамках якої відвідав чимало вищих навчальних закладів України.

"Я вже відмовлявся декілька разів від таких пропозицій. І не хочу зараз йти в держсектор. Хочу його розуміти, щоб з ним більше і якісніше співпрацювати. Вбачаю майбутнє України в колаборації - держава, громадські організації й приватний сектор. Тільки так ми зможемо багато чого змінити", — зазначив ведучий.

Він пояснив, чому не хоче йти в політику.

"Зараз потрібні реформатори, які будуть багато робити. А я люблю створювати дещо. Боюся, що я там буду як Ющенко свого часу - не на часі, занадто добрий, занадто позитивний. Я звик створювати, а не залізними лещатами щось змінювати", - додав Педан.

У квітні Олександр Педан розповів, що у 42 роки разом з дружиною планує отримати другу вищу освіту, щоб "монетизувати свою популярність з користю для держави".