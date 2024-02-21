Переможці Євробачення-2006 Lordi підтримали UAnimals

Про це повідомили в телеграм-каналі UAnimals.

Фінські музиканти, переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2006" Lordi підтримали UAnimals. Вони записали відеозвернення, у якому закликали долучатися до збору на розбудову притулку.

"Україна зараз бореться за свою свободу, і ми підтримуємо цю прекрасну країну! Люди — не єдині, хто зазнає страждань. Потерпають також і безневинні тварини. Наші друзі з UAnimals роблять надзвичайно важливі справи, допомагаючи тваринам і рятуючи їх під час війни", - заявили музиканти.

Артисти також закликали долучитися до збору UAnimals на розбудову притулку "Пегас" на Дніпропетровщині. Зокрема, у "Пегасі" планують збудувати стаціонар для лікування коней, які постраждали під час російської війни в Україні. Такий стаціонар дозволить лікувати коней безпосередньо у притулку і спростить життя і постраждалим тваринам, і людям, які їх доглядають.

"Ми пропонуємо оплатити символічний квадратний метр майбутнього стаціонару або задонатити на одну символічну цеглину, яку віртуально підпишемо вашим ім'ям", - зазначили в UAnimals.