Переможці Євробачення-2006 Lordi підтримали UAnimals
Хард-рок гурт з Фінляндії Lordi закликав донатити зоозахисникам з UAnimals на підтримку тварин, які стали жертвами російської військової агресії в Україні
Про це повідомили в телеграм-каналі UAnimals.
Фінські музиканти, переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2006" Lordi підтримали UAnimals. Вони записали відеозвернення, у якому закликали долучатися до збору на розбудову притулку.
"Україна зараз бореться за свою свободу, і ми підтримуємо цю прекрасну країну! Люди — не єдині, хто зазнає страждань. Потерпають також і безневинні тварини. Наші друзі з UAnimals роблять надзвичайно важливі справи, допомагаючи тваринам і рятуючи їх під час війни", - заявили музиканти.
Артисти також закликали долучитися до збору UAnimals на розбудову притулку "Пегас" на Дніпропетровщині. Зокрема, у "Пегасі" планують збудувати стаціонар для лікування коней, які постраждали під час російської війни в Україні. Такий стаціонар дозволить лікувати коней безпосередньо у притулку і спростить життя і постраждалим тваринам, і людям, які їх доглядають.
"Ми пропонуємо оплатити символічний квадратний метр майбутнього стаціонару або задонатити на одну символічну цеглину, яку віртуально підпишемо вашим ім'ям", - зазначили в UAnimals.
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