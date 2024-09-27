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Головна Культура Піратське видання книжки "33 стратегії війни" в Україні: правовласник розповів про перебіг відновлення законності

Піратське видання книжки "33 стратегії війни" в Україні: правовласник розповів про перебіг відновлення законності

Дар'я Тарасова
27 вересня, 2024 п'ятниця
15:39
Культура

Українське видавництво "КСД", яке має виключні права на видання та поширення українського перекладу нонфікшн книжки Роберта Гріна, не комунікуватиме з "КНТ"

Зміст

Про це розповіла комерційна директорка "КСД" Лариса Гужвинська у коментарі "Суспільне Культура".

Гужвинська вважає, що продаж у найбільших книгарнях України піратської книжки "33 стратегії війни" є важливим сигналом для всього книжкового ринку. Виключні права на розповсюдження і друкування належать "КСД", а книгу видало видавництво "КНТ". Цей випадок, на думку комерційної директорки "КСД", є прецедентом, що вимагає чіткої реакції усіх дієвців книжкового ринку.

"Ми переконані, що всі гравці книжкової індустрії мають бути зацікавлені в розробці ефективного механізму дій у таких ситуаціях. Разом з партнерами нам необхідно напрацювати чіткий план – від притягнення до відповідальності винних до запобігання подібним випадкам у майбутньому. "КСД" закликає всіх книгорозповсюджувачів активно долучатися до цього процесу, щоб знати, як діяти у випадку виявлення контрафакту. І важливо, щоб це не стало виключно завданням видавництв — не лише ми маємо виявляти піратські копії наших книг і повідомляти про це", — зазначила Гужвинська.

Комерційна директорка наголосила, що потрібно не просто припиняти продаж контрафактних книжок, а діяти на випередження і не допускати піратські видання на книжкові полиці. "КСД" вдячне всім партнерам, які вийшли на зв'язок і припинили продаж "33 стратегії війни". Магазин "ЮрКнига", який спершу не виходив на зв'язок з "КСД", тепер веде комунікацію з видавництвом. 

"Щодо видавництва "КНТ", яке видало піратську книжку: ми не плануємо комунікації з ним, оскільки його дії є свідомим порушенням авторських прав. Факт виробництва та розповсюдження контрафактної продукції є беззаперечним. "КСД" діє виключно в правовому полі, і це питання перебуває у компетенції відповідних фахівців у галузі права, — підсумувала Гужвинська.

Нагадаємо, 23 вересня у "КСД" повідомили, що в продажу в книгарнях "Є", на сайті Yakaboo, на сайті "Нашого Формату" та "ЮрКниги" з’явилася піратська версія українського перекладу книжки Роберта Гріна "33 стратегії війни". Виключні права на видання та поширення нонфікшн книжки американського письменника і публіциста в Україні належать "КСД". Команда видавництва ще працює над книжкою, яка має зʼявитись у продажу в грудні 2024 року.

Після звернення "КСД" до книгарень книжку зняли з продажу.

Теги:
Україна
скандал
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