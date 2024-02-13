Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Письменники США розкритикували американський PEN за мовчання щодо війни Ізраїлю та ХАМАС

Письменники США розкритикували американський PEN за мовчання щодо війни Ізраїлю та ХАМАС

13 лютого, 2024 вiвторок
13:15
Культура сектор Газа

Відкритий лист із критикою "мовчазної, млявої, самозакоханої позиції" PEN-клубу Америки щодо війни між Ізраїлем та Газою підписали 500 письменників

Про це пише The Guardian.

Понад 500 письменників США, зокрема Роксана Гей, Мааза Менгісте та Нана Кваме Адьєй-Бренья, підписали відкритий лист до американського PEN із закликом до організації проявити більш тверду позицію щодо війни Ізраїлю та Гази. Лист, датований 3 лютого, але все ще відкритий для підписів, засуджує PEN за мовчання про "палестинських журналістів, письменників і поетів, убитих Ізраїлем" за межами "пресрелізів, похованих на його вебсайті".

Чотири дні потому, 7 лютого, PEN опублікував пресреліз, в якому наголошується, що організація "стурбована прямим впливом нинішнього конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом на письменників, художників і культуру".

"Ми сподіваємося, що багатонаціональні переговори, які зараз тривають, приведуть до взаємно погодженого припинення вогню, припинення смертоносних авіаударів і що можна буде досягти рішення, яке врятує життя в регіоні, збереже багату та різноманітну культуру та прокладе шлях до міцного миру, який забезпечує свободу та творчість для всіх", — зазначається в документі.

Проте кілька авторів критично відреагували на цю заяву: "Не сподівайтеся на припинення вогню, PEN-Америка, а закликайте до нього, як це зробили інші PEN-центри", — написав романіст Еман Квота у дописі на X.

У листі від 3 лютого, підписаному такими письменниками, як Джамель Брінклі, Саїд Джонс і Лаура ван ден Берг, закликають американський PEN "прокинутися від власної мовчазної, прохолодної, ні сюди ні туди, самозакоханої серединної позиції" і зайняти "реальну позицію проти фактичного геноциду". 

У листі йшлося, що американський PEN-клуб повинен розпуститися, якщо він "не зможе жити відповідно до своєї місії захисту, створення платформи та популяризації тих письменників, яких найбільше маргіналізували нечестиві сили".

Зірка серіалу "Секс і місто" Синтія Ніксон, яка зіграла Міранду Гоббс, долучилась до голодування біля Білого дому на підтримку Гази.

У листопаді зірку "Крику" Меліссу Барреру виключили з наступного, сьомого фільму за антисемітські дописи про війну Ізраїлю з ХАМАС. Американська реперка Cardi B відмовилася від підтримки президента США Джо Байдена через військову допомогу Україні та Ізраїлю. Вона заявила, що через підтримку двох країн у Нью-Йорку скоротили бюджет на $120 млн, що вплине на школи, публічні бібліотеки та департамент поліції. Найбільше її обурило скорочення бюджету на $5 млн на санітарію, через що американці, на думку Cardi B, потонуть у щурах.

Анджеліна Джолі, коментуючи ізраїльсько-палестинський конфлікт, наголосила, що терористичні атаки ХАМАСу в Ізраїлі не виправдовують жертви в Газі. Американська супермодель палестинського походження Белла Хадід була більш чіткою у формулюваннях. Вона засудила атаки ХАМАС по Ізраїлю та авіаудар Ізраїлю в Газі.

Раніше поліція Ізраїлю затримала акторку арабського походження Маїсу Абд Ельхаді за підозрою у вихвалянні терору та ненависті у соцмережах. Вона поділилась відео з 85-річною ізраїльтянкою Яффою Адар, яку терористи ХАМАС взяли в заручники. Знаменитість залишила веселі емодзі та антисемітський коментар.

Американський журнал для дорослих Playboy розірвав стосунки з експорнозіркою Мією Халіфою через її дописи в соцмережах, у яких вона підтримала Палестину та ХАМАС на тлі війни з Ізраїлем. Американська модель Джіджі Хадід заявила, що отримує погрози після допису на підтримку Палестини.

Майже 100 акторів і режисерів Голлівуду звернулись до президента США Джо Байдена із відкритим листом, у якому закликали припинити вогонь під час війни Ізраїлю і ХАМАС. Серед них Кейт Бланшетт, Хоакін Фенікс, Руні Мара, Джесіка Честейн, Ченнінг Тейтум, Сьюзан Сарандон, Флоренс П'ю, режисери Альфонсо Куарон та Майкл Мур, співачка Дуа Ліпа та багато інших.

Теги:
США
Війна в Ізраїлі
Хамас
Читайте також:
Володимир Єрмаков
12 лютого, 2024 понедiлок
Поліція ідентифікувала двох підозрюваних у вбивстві 17-річного українського баскетболіста: одного заарештували
Партизани пробралися на аеродром у Єйську
12 лютого, 2024 понедiлок
Партизани пробралися на аеродром у Єйську, який РФ використовує для ударів по Україні
Сенат США
13 лютого, 2024 вiвторок
Сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні. Попереду основне голосування
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.85
    Купівля 37.85
    Продаж 38.44
  • EUR
    Купівля 40.81
    Продаж 41.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
13 лютого
14:16
Компанія-виробник бронежилетів "Балістика" повідомила про обшуки
14:11
Після введення нових санкцій США близько половини танкерів відмовились возити нафту з РФ
14:11
Укрпошта
Укрпошта отримала ліцензію на продаж ліків: як замовити
14:06
На фото: Віталій Козловський
Не на фронті: Козловський прогулявся Києвом у компанії подруг
14:06
OPINION
Олег Манчура
Поки на кордоні сипалося зерно з фур — у Москві лилося шампанське
13:57
церква УПЦ
Закликав вірян допомагати рашистам: на Дніпропетровщині клірик УПЦ МП отримав 5 років тюрми
13:55
bihus.info
Скандал із прослуховуванням Bihus.Info: правоохоронці відкрили ще одне провадження
13:52
Ексклюзив
Зерно
"Справа в суді": представник Асоціації міжнародних перевізників про інцидент із розсипаним зерном на кордоні
13:48
хакер
У Литві заявили, що російські хакери намагалися проникнути у систему збройних сил країни
13:44
Міністерство оборони України
Удосконалення безпілотних платформ: 12 ідей розробників отримали $120 тис. для розвитку
13:44
Оновлено
Сенат США
Сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні
13:37
втрати окупантів
Запаси бронетехніки РФ дозволяють витримати ще три роки значних втрат на фронті, - дослідження
13:36
Мін'юст
У Мін'юсті пояснили, що дає Україні рішення ЄС щодо російських активів
13:34
Путініст Кіркоров виступив перед військовими РФ в окупованій Горлівці
13:19
Джо Байден
Сенатори США непублічно висловлюють занепокоєння через вік і здоров'я Байдена - єдиного кандидата в президенти від демократів
13:15
Ексклюзив
ОПЗЖ
"Це загравання з "русскім міром" в Україні": голова КВУ Кошель про функціонування проросійських партій
13:00
Маріуполь
У Маріуполі пролунали вибухи: є приліт по розташуванню окупантів, - Андрющенко
12:49
Президент Румунії Клаус Йоганніс
Президент Румунії скликає радбез, щоб обговорити безпекову ситуацію на тлі війни в Україні
12:31
На фото: портрет порноакторки Саші Грей в образі Снігуроньки
У Росії чиновники розмістили портрет порноакторки Саші Грей в образі Снігуроньки
12:30
Володимир Зеленський та Крісталіна Георгієва
У МВФ підрахували, що Україні потрібно $42 млрд зовнішнього фінансування для підтримки досягнутих здобутків
12:28
Оновлено
санкції проти Росії
Рада ЄС прийняла перше рішення щодо передачі російських активів на користь України. У МЗС РФ відреагували
12:27
висипане з українских фур зерно, пп "Ягодин-Дорогуськ"
Прокуратура та уряд Польщі відреагували на інцидент із розсипаним зерном на кордоні з Україною
12:22
Ексклюзив
Андрій Юсов
Воїни, яких РФ оголосила нібито загиблими в Іл-76, надалі вважаються військовополоненими, – Юсов
12:21
зникнення людей
З лютого 2022 року до поліції надійшли повідомлення про зникнення безвісти 51 тис. громадян, 35% знайшли живими
12:16
Тарас Кремінь
Інформація про тривогу й укриття: Кремінь наголосив на необхідності забезпечення прав жестомовних українців
12:04
OPINION
Ірина Геращенко
Контрреволюція по-українськи
11:54
Естонія
Росія готується до військової конфронтації з Заходом протягом наступних 10 років, - розвідка Естонії
11:52
Обстріл Харківщини
Росіяни обстріляли з артилерії ринок у Вовчанську: є загибла та поранена
11:39
електроенергія, шахеди
РФ обстріляла ТЕС на Дніпропетровщині, блоки вимкнено: ситуація в енергосистемі станом на 13 лютого
11:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп робить послугу Європі, виснажена Україна шукає людей на фронт, а Росія запустила сучасну гіперзвукову ракету по Києву. Акценти світових ЗМІ 13 лютого
11:33
світ Росія аварії медицина
Два потяги зіткнулися в Челябінській області через п'яного машиніста
11:30
Ексклюзив
"Сили оборони роблять неможливе": командир роти ЗСУ Федоренко про ситуацію на Бахмутському напрямку
11:30
Кая Каллас
РФ оголосила в розшук прем'єрку Естонії Каллас, міністра культури Литви Кайріса та членів сейму Латвії
11:23
Сем Альтман
В OpenAI заявили, що ОАЕ можуть стати регуляторною "пісочницею" для тестування технологій ШІ
11:22
Оновлено
Вірмено-азербайджанський кордон
Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах. Баку заявив про удар відплати
11:14
військовий квиток, мобілізація
Засуджені до умовного терміну ухилянти все одно підлягають мобілізації, – Нацполіція
11:05
комар
В Аргентині поширюється лихоманка денге: від хвороби померли вже 29 людей
10:51
військове кладовище
У Дніпрі діти повалили надгробний хрест на могилі полеглого воїна: батьків притягнули до відповідальності
10:50
яхта Amadea
На утримання йде $7 млн на рік: у США закликали суд дозволити продаж супер'яхти російського олігарха Керімова
10:45
Таксин Чінават
Ув'язнений експрем'єр Таїланду Таксин отримав умовно-дострокове звільнення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV