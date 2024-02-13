Письменники США розкритикували американський PEN за мовчання щодо війни Ізраїлю та ХАМАС

Про це пише The Guardian.

Понад 500 письменників США, зокрема Роксана Гей, Мааза Менгісте та Нана Кваме Адьєй-Бренья, підписали відкритий лист до американського PEN із закликом до організації проявити більш тверду позицію щодо війни Ізраїлю та Гази. Лист, датований 3 лютого, але все ще відкритий для підписів, засуджує PEN за мовчання про "палестинських журналістів, письменників і поетів, убитих Ізраїлем" за межами "пресрелізів, похованих на його вебсайті".

Чотири дні потому, 7 лютого, PEN опублікував пресреліз, в якому наголошується, що організація "стурбована прямим впливом нинішнього конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом на письменників, художників і культуру".

"Ми сподіваємося, що багатонаціональні переговори, які зараз тривають, приведуть до взаємно погодженого припинення вогню, припинення смертоносних авіаударів і що можна буде досягти рішення, яке врятує життя в регіоні, збереже багату та різноманітну культуру та прокладе шлях до міцного миру, який забезпечує свободу та творчість для всіх", — зазначається в документі.

Проте кілька авторів критично відреагували на цю заяву: "Не сподівайтеся на припинення вогню, PEN-Америка, а закликайте до нього, як це зробили інші PEN-центри", — написав романіст Еман Квота у дописі на X.

У листі від 3 лютого, підписаному такими письменниками, як Джамель Брінклі, Саїд Джонс і Лаура ван ден Берг, закликають американський PEN "прокинутися від власної мовчазної, прохолодної, ні сюди ні туди, самозакоханої серединної позиції" і зайняти "реальну позицію проти фактичного геноциду".

У листі йшлося, що американський PEN-клуб повинен розпуститися, якщо він "не зможе жити відповідно до своєї місії захисту, створення платформи та популяризації тих письменників, яких найбільше маргіналізували нечестиві сили".

Зірка серіалу "Секс і місто" Синтія Ніксон, яка зіграла Міранду Гоббс, долучилась до голодування біля Білого дому на підтримку Гази.

У листопаді зірку "Крику" Меліссу Барреру виключили з наступного, сьомого фільму за антисемітські дописи про війну Ізраїлю з ХАМАС. Американська реперка Cardi B відмовилася від підтримки президента США Джо Байдена через військову допомогу Україні та Ізраїлю. Вона заявила, що через підтримку двох країн у Нью-Йорку скоротили бюджет на $120 млн, що вплине на школи, публічні бібліотеки та департамент поліції. Найбільше її обурило скорочення бюджету на $5 млн на санітарію, через що американці, на думку Cardi B, потонуть у щурах.

Анджеліна Джолі, коментуючи ізраїльсько-палестинський конфлікт, наголосила, що терористичні атаки ХАМАСу в Ізраїлі не виправдовують жертви в Газі. Американська супермодель палестинського походження Белла Хадід була більш чіткою у формулюваннях. Вона засудила атаки ХАМАС по Ізраїлю та авіаудар Ізраїлю в Газі.

Раніше поліція Ізраїлю затримала акторку арабського походження Маїсу Абд Ельхаді за підозрою у вихвалянні терору та ненависті у соцмережах. Вона поділилась відео з 85-річною ізраїльтянкою Яффою Адар, яку терористи ХАМАС взяли в заручники. Знаменитість залишила веселі емодзі та антисемітський коментар.

Американський журнал для дорослих Playboy розірвав стосунки з експорнозіркою Мією Халіфою через її дописи в соцмережах, у яких вона підтримала Палестину та ХАМАС на тлі війни з Ізраїлем. Американська модель Джіджі Хадід заявила, що отримує погрози після допису на підтримку Палестини.

Майже 100 акторів і режисерів Голлівуду звернулись до президента США Джо Байдена із відкритим листом, у якому закликали припинити вогонь під час війни Ізраїлю і ХАМАС. Серед них Кейт Бланшетт, Хоакін Фенікс, Руні Мара, Джесіка Честейн, Ченнінг Тейтум, Сьюзан Сарандон, Флоренс П'ю, режисери Альфонсо Куарон та Майкл Мур, співачка Дуа Ліпа та багато інших.