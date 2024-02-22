Племінник Ольги Сумської розкритикував її доньку Паперну, яка знялась у російському серіалі

Про це він сказав в інтервʼю Rostyslove Production.

Український актор, племінник Ольги Сумської В'ячеслав Хостікоєв поділився, як ставиться до позиції своєї двоюрідної сестри, доньки Ольги Антоніни Паперної. У 2014 році Сумська висловлювала сподівання, що Антоніна скоро отримає громадянство РФ.

Паперна наразі проживає в Росії, виховує там дітей від російського актора Володимира Яглича.

"Мені досі неприємно, тому що це відчуття, коли летять ракети, померла бабуся і ти пишеш своїй сестрі: "Тоню, там таке відбувається!". Я їй скидаю, як влучає ракета в будівлю, померла бабуся. "Дай відповідь, що там у тебе? Що там узагалі відбувається?". І я так пишу одне повідомлення, друге, третє, четверте. Переглянула. Переглянула. Переглянула. Я пишу ще, пишу, пишу. Нуль відповідей. І на цьому все. 26-го чи 27-го числа [2022 року] це була остання комунікація з Тонею", – поділився Хостікоєв.

Актор зізнався, що хотів би подивитися в очі своїй сестрі, яка досі не коментувала розвʼязану Росією війну.

"У мене є багато питань до неї. Але найбільше б мені хотілося просто подивитися їй в очі. Просто помовчати й подивитися одне на одного. Я хотів би зрозуміти її історію. Як це з її боку", – уточнив він.

Хостікоєв додав, що він би, якби опинився у Росії, як Паперна, взяв би дітей і повернувся до України.

"Я приїхав би звідти сюди. Я б забрав дітей і чоловіка. Намагався б відкрити йому очі", – підсумував актор.

У лютому стало відомо, що Антоніна Паперна знялась у російському серіалі "Постукай у мої двері".

Ольга Сумська постійно наголошує, що питання, повʼязані з її донькою, болісні для неї. Вона розповідала, що, звісно, спілкується з донькою, але зауважувала, що розмовляти їм складно, адже телефони в Росії прослуховуються, жити там небезпечно. Але, імовірно, Паперна вважає інакше, оскільки розвиває у країні-агресорці акторську карʼєру.