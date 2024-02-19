Донька Ольги Сумської Паперна знялась у новому російському серіалі

Відповідні фото Паперна виклала в Instagram.

Донька української акторки Ольги Сумської Антоніна Паперна, яка вийшла заміж за росіянина Володимира Яглича та після початку повномасштабної війни залишились жити у Москві, повідомила, що знялась у російському серіалі.

"Прем'єра нашого великого проєкту. "Постукай у мої двері" в Москві", - підписала Паперна фото. Серіал є російською адаптацією однойменного турецького проєкту. Донька Сумської зіграла роль Аліни, колишньої коханої головного героя. Це одна з ключових ролей, хоча не головна.

Фото: Instagram Антоніни Паперної

Фото: Instagram Антоніни Паперної

Фото: Instagram Антоніни Паперної

Ольга Сумська постійно наголошує, що питання, повʼязані з її донькою, болісні для неї. Вона розповідала, що звісно спілкується з донькою, але зауважувала, що розмовляти їм складно, адже телефони в Росії прослуховуються, жити там небезпечно. Але, імовірно, Паперна вважає інакше, оскільки розвиває у країні-агресорці акторську карʼєру.