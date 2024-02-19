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Донька Ольги Сумської Паперна знялась у новому російському серіалі

19 лютого, 2024 понедiлок
11:58
Кіно На фото: Антоніна Паперна у російському серіалі

Донька української акторки Ольги Сумської Антоніна Паперна, яка живе у Москві та мовчить про війну РФ в Україні, знялась у російському серіалі "Постукай у мої двері"

Відповідні фото Паперна виклала в Instagram.

Донька української акторки Ольги Сумської Антоніна Паперна, яка вийшла заміж за росіянина Володимира Яглича та після початку повномасштабної війни залишились жити у Москві, повідомила, що знялась у російському серіалі.

"Прем'єра нашого великого проєкту. "Постукай у мої двері" в Москві", - підписала Паперна фото. Серіал є російською адаптацією однойменного турецького проєкту. Донька Сумської зіграла роль Аліни, колишньої коханої головного героя. Це одна з ключових ролей, хоча не головна.

На фото: Антоніна Паперна у російському серіалі

Фото: Instagram Антоніни ПаперноїНа фото: Антоніна Паперна у російському серіалі

Фото: Instagram Антоніни ПаперноїНа фото: Антоніна Паперна у російському серіалі

Фото: Instagram Антоніни Паперної

Ольга Сумська постійно наголошує, що питання, повʼязані з її донькою, болісні для неї. Вона розповідала, що звісно спілкується з донькою, але зауважувала, що розмовляти їм складно, адже телефони в Росії прослуховуються, жити там небезпечно. Але, імовірно, Паперна вважає інакше, оскільки розвиває у країні-агресорці акторську карʼєру.

  • На початку грудня 2022 року Сумська розповідала, що її донька "не може приїхати" в Україну
  • Раніше Сумська прокоментувала можливу мобілізацію зятя.  Чоловік її доньки - російський актор Володимир Яглич. Сумська зазначила, що тема її родинних звʼязків з Росією зараз для неї найболючіша.
Теги:
Культура
Росія
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