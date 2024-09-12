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Головна Культура Поговорив і вмовив повернутися на міст: Джон Бон Джові врятував жінку від самогубства

Поговорив і вмовив повернутися на міст: Джон Бон Джові врятував жінку від самогубства

Дар'я Тарасова
12 вересня, 2024 четвер
13:05
Культура Джон Бон Джові

У поліції висловили подяку рок-легенді Джону Бон Джові за допомогу в порятунку жінки, яка планувала скоїти суїцид на мосту в Нешвіллі, США

Зміст

Про це пише ВВС.

Департамент поліції Нешвілла оприлюднив відео, на якому видно фронтмена гурту Bon Jovi, американського музиканта Джона Бон Джові та його команду на пішохідному мосту Джона Сейгенталера, а також жінку, яка стоїть за поруччям над річкою Камберленд.

Як повідомили правоохоронці, 62-річний Бон Джові та інші люди поговорили з жінкою та допомогли їй повернутися на міст.

"Ми всі повинні допомагати одне одному бути в безпеці", - сказав у короткій заяві начальник поліції Джон Дрейк.

Як можна зрозуміти з окремих кадрів, оприлюднених в соцмережах, рок-легенда знімала на мосту в Нешвіллі музичний кліп. На відео, поширеному поліцією, видно, як жінка в синьому одязі тримається за поручні, стоячи за ними на краю мосту. Інші люди проходять повз неї, а трохи далі на мосту налаштовує обладнання для зйомок команда Бон Джові. Далі музикант іде до жінки разом із іншою людиною. Співак махає їй рукою і спирається на поруччя біля неї.

Приблизно через хвилину після цього Бон Джові підходить до жінки та разом з іншою жінкою повертає її на пішохідну доріжку. Після цього до них підходять інші, а Бон Джові обіймає жінку. Через кілька хвилин співак іде з мосту разом із нею.

"Дякуємо Джону Бон Джові та його команді за допомогу жінці на пішохідному мосту Сейгенталера у вівторок ввечері. Бон Джові допоміг переконати її зійти у безпечне місце", - зазначили в підписі до відео представники поліції.


 

Теги:
Світ
музика
США
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