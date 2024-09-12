Поговорив і вмовив повернутися на міст: Джон Бон Джові врятував жінку від самогубства
У поліції висловили подяку рок-легенді Джону Бон Джові за допомогу в порятунку жінки, яка планувала скоїти суїцид на мосту в Нешвіллі, США
Про це пише ВВС.
Департамент поліції Нешвілла оприлюднив відео, на якому видно фронтмена гурту Bon Jovi, американського музиканта Джона Бон Джові та його команду на пішохідному мосту Джона Сейгенталера, а також жінку, яка стоїть за поруччям над річкою Камберленд.
Як повідомили правоохоронці, 62-річний Бон Джові та інші люди поговорили з жінкою та допомогли їй повернутися на міст.
"Ми всі повинні допомагати одне одному бути в безпеці", - сказав у короткій заяві начальник поліції Джон Дрейк.
Як можна зрозуміти з окремих кадрів, оприлюднених в соцмережах, рок-легенда знімала на мосту в Нешвіллі музичний кліп. На відео, поширеному поліцією, видно, як жінка в синьому одязі тримається за поручні, стоячи за ними на краю мосту. Інші люди проходять повз неї, а трохи далі на мосту налаштовує обладнання для зйомок команда Бон Джові. Далі музикант іде до жінки разом із іншою людиною. Співак махає їй рукою і спирається на поруччя біля неї.
Приблизно через хвилину після цього Бон Джові підходить до жінки та разом з іншою жінкою повертає її на пішохідну доріжку. Після цього до них підходять інші, а Бон Джові обіймає жінку. Через кілька хвилин співак іде з мосту разом із нею.
"Дякуємо Джону Бон Джові та його команді за допомогу жінці на пішохідному мосту Сейгенталера у вівторок ввечері. Бон Джові допоміг переконати її зійти у безпечне місце", - зазначили в підписі до відео представники поліції.
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